Tänak: vaatame, mida tulevik toob

"Hea tunne on lõpetada pjedestaalil, kuigi lõpus oli äärmiselt keeruline. Meil polnud kahel viimasel asfaldirallil piisavalt kiirust. Samas võitsime mõned rallid ja saime palju pjedestaalikohti. See on kõik, mida tänavu suutsime teha," ütles Tänak pärast viimast katset.

Tänak jäi tulevikust rääkides napisõnaliseks. "Vaatame, mida tulevik toob. Nagu ma juba enne ütlesin, praegu mul pole uueks aastaks lepingut. Lähen tagasi koju ja vaatame, mis järgmistel nädalatel juhtub."

Tänak võidutses tänavu Sardiinias, Soomes ja Belgias. Lisaks Jaapanile tuli 2019. aasta maailmameister pjedestaalile ka Horvaatias, Eestis, Kreekas ja Uus-Meremaal. Hooaja kokkuvõttes saavutas Tänak 205 punktiga Kalle Rovanperä järel teise koha.