Kahekordse olümpiavõitja Virgilijus Alekna poeg sai tõusva tähe auhinna

Kahekordne olümpiavõitja Virgiljus Alekna oli pühapäevasel galal põhjusega uhkust täis. Tema 20-aastane poeg Mykolas tuli pärast MM-i hõbemedali võitmist ka Euroopa meistriks ja sai selle eest kogu kergejõustikurahva ees suure tunnustuse.

"Sõnadest tuleb puudu, sest aeg liigub nii kiiresti. Mykolas oli äsja veel nii noor ja

hakkas ketast heitma veidi vanemana. Mul on tõepoolest raske mitte

uhke olla selle üle, mida täna näen," ütles Virgilijus Alekna.

Veel eelmisel aastal oli Mykolas Alekna isiklik rekord vähem kui 64 meetrit. Tänavu on ta selle viinud aga 69 meetri ja 81 sentimeetrini.

"Need on väga muljetavaldavad tulemused. Sarnaseid tulemusi õnnestus mul saavutada 25-26 aastaselt, nii et on raske ennustada, mis Mykolast lähiaastatel veel ees ootab," lisas Alekna.

Aleknale andis pühapäevasel galal auhinna üle Eesti kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter, kes on juba aasta aega juhendanud valitsevat maailmameistrit sloveeni Kristjan Ceh'i. 23-aastane Ceh jõudis oma isikliku rekordini samuti tänavu, heites 71 meetrit ja 27 sentimeetrit. Kanter ei tee saladust sellest, et Ceh'i üks eesmärke on 36 aastat püsinud Jürgen Schulti maailmarekordi 74.08 purustamine.

"Ega sellisel tasemel iga protsent on edasiminek ja ma usun, et kui grammike suudaks tema enda suhtumist veel professionaalsemaks muuta, siis ma arvan, et seal on väga palju veel peidus. Üks eesmärk on meil ka maailmarekord, milleks ta kindlasti on võimeline. Tuleb lihtsalt teha tasa ja targu ja loota, et kõik eesmärgid saavad teoks," ütles Gerd Kanter.