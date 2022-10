Nimekad konkurendid selja taha jätnud Zirk murdis MK-etapil finaali

Reedel algas Berliinis tänavuse lühirajahooaja esimene MK-etapp, kus on stardis ka Eesti parim meesujuja Kregor Zirk. Eestlane startis avapäeval 400 m vabaujumises ning kindlustas koha õhtuses finaalis.

Hooaja esimesel MK-etapil on stardis suur osa maailma ujumise koorekihist. Zirk läbis hommikul eelujumistes 400 m vabaujumise distantsi ajaga 3.44,50 ja pääses kaheksandana finaali.

"Hea ja korralik ujumine," kommenteeris Zirk enda esitust. "Teadsin, et hommikul tuleb kohe gaas põhja vajutada, sest stardinimekirja vaadates oli selge, et tuleb väga kiire hommikune ujumine."

Zirki ennustus osutuski tõeks, sest finaalist pidi suu puhtaks pühkima selle distantsi valitsev maailmameister Felix Auboeck. Finaali ukse taha jäid ka mullusel lühiraja MM-il kolmanda ja neljanda koha saavutanud Antonio Djakovic ja Marco de Tullio. Eelujumiste kiireim oli leedukas Danas Rapsys, kes sai kirja ajaks 3.41,51.

Zirk näitas hommikul enda hooaja parimat resultaati, eelmisel aastal ujutud Eesti rekord on numbritega 3.40,95. "Taktikaliselt ei olnud ehk kõige parem eelujumine, aga kuna hooaeg on alles noor, siis otsin veel seda võistlustunnetust," sõnas Zirk. "Õhtul proovin paar detaili paremaks muuta ning usun, et olen suuteline kiiremaks ajaks kui hommikul."

Meeste 400 m vabaujumise finaal on kavas täna õhtul Eesti aja järgi kell 20.13. Zirk asub laupäeval ja pühapäeval võistlustulle ka oma põhialal 200 m liblikujumises ja 200 m vabaltujumises.