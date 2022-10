Kolmest kolm: Zirk ujus kindlalt MK-etapi finaali

Eestlane oli stardis 200 m vabaujumises ja läbis kaheksa basseinipikkust ajaga 1.44,88, mis kindlustas talle kuuenda ajaga pääsme finaali. Eelmise aasta detsembris ujutud rahvusrekord on Zirki nimel ajaga 1.42,97.

"Stardinimekirja vaadates oli teada, et sel alal on kõige tihedam konkurents, aga läbisin hommikuse kadalipu edukalt," sõnas Zirk peale eelujumist. "Ujumise üle ei saa nuriseda, aga õhtul proovin parandada just kolmandat 50 meetri lõiku, tundub et seal on varu sees."

Eelujumiste nobedaim oli Lõuna-Aafrika Vabariiki esindav Matthew Sates ajaga 1.43,14, kellele järgnesid Kieran Smith (1.43,87) ja Kyle Chalmers (1.44,28). Üllatuslikult jäi finaali ukse taha laupäeval 200 m liblikujumise võitnud Chad le Clos.

23-aastane eestlane on veidi pettunud, et rohkem MK-etappe tänavu ei toimu, sest peale Berliini toimub veel ainult kaks etappi, aga need on Kanadas ja USA-s.

"Kahju, et Euroopas rohkem etappe ei ole, tänavune hooaeg oleks suurepärane aeg selleks, sest ei toimu ka rahvusvahelist ujumisliigat (ISL)," selgitas Zirk. "Põhja-Ameerika etapid oleksid väga vajalikud, aga paraku pean loobuma nendest. Teised tippujujad liiguvad ringi koondistega ja alaliidud loovad võimalused, mina pean hakkama saama enda rahakotiga, kuid õnneks on mul mõned suurepärased koostööpartnerid, kes aitavad vee peal püsida."