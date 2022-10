Zirk jahib Berliinis hooaja esimesel MK-etapil medalit

Võistluste kõrgest tasemest annab aimu fakt, et Zirki põhialal – 200 m liblikujumises – on stardis kogu eelmise aasta lühiraja maailmameistrivõistluste esikolmik. "Mina naudin sellise tasemega võistlusi täiel rinnal," lausus Zirk, kes pälvis mullu toimunud lühiraja MM-il viienda koha. "Olen jõudnud enda karjääris sellisesse punkti, et suured nimed mind enam ei hirmuta, pigem ootan neid starte huviga."

23-aastane eestlane veetis hiljuti kolm nädalat Sierra Nevada kõrgmäestikulaagris, mis päädis võistlusega Tšehhis, kus Zirk ujus kaks Euroopa hooaja tippmarki. "Ülemäära palju ma nendele tippmarkidele ei keskendu, hooaeg on alles noor ning see on lihtsalt tore statistiline fakt. Treeninglaagris ladusime hooajaks tugevat põhja ning Tšehhi võistlus oli esimene samm sellel lühiraja hooajal, mis lõppeb MM-iga Austraalias," sõnas ta.

Berliinis hüppab Tartust pärit ujuja vette 200 m liblik- ja vabaujumises ning võtab ette ka 400 m vabaujumise. Võistluste eesmärkidest rääkides jääb Zirk endale omaselt kahe jalaga maa peale. "Ma keskendun oma sooritusele ning kui see sooritus on tehtud puhtalt ja kvaliteetselt, siis ma ei näe põhjust miks ma ei võiks poodiumile tõusta. Koht oleneb minu konkurentidest, mina saan kontrollida ainult enda sooritust," selgitas Tom Rushtoni hoolealune.

Lühirajahooaja esimene MK-etapp peetakse Berliinis alates reedest kuni pühapäevani.