Vene tennisistiga paarismängu tiitli võitnud Malõgina: olen sõja vastu

Eesti tennisenaiskonda kuuluv Elena Malõgina võitis eelmisel nädalal Bulgaarias 25 000-dollarilise auhinnafondiga ITF-i turniiril paarismängu tiitli koos Venemaa mängija Irina Hromatšovaga. Malõgina ütles Delfile, et on isiklikult sõja vastu ning moodustas agressorriigi esindajaga paari vaid soovist saavutada head tulemust.

Märtsi alguses, kui Ukrainas oli käimas juba täiemahuline sõda, otsustasid rahvusvahelised tenniseorganisatsioonid ITF, WTA ja ATP, et lasevad Venemaa ja Valgevene tennisistidel turniiridel edasi võistelda, ainult et lipud võetakse nende profiilide tagant ära ning hümni neile võidu korral ei mängita. Erandeid on teinud üksikud riigid, kes Vene ja Valgevene sportlasi oma turniiridele ei luba, näiteks Inglismaa (sealhulgas Wimbledoni suure slämmi turniir) ja Eesti, kes pani käe ette Tallinnasse WTA turniirile tulla soovinud tennisistidele.

"Olen sõja vastu. Otsustasime mängida koos, sest tahtsime saavutada head tulemust. Muud põhjust ei ole. Ning lõpuks võitsimegi turniiri," selgitas ta Delfile ja Eesti Päevalehele.

Täpsustavale küsimusele, kas ta arvas, et otsus Venemaa tennisistiga paar moodustada võiks kellelegi praeguses pinglises globaalses olukorras pahameelt valmistada ning kas ta kaalus teema tundlikkuse tõttu sellisest sammust hoidumist, vastas Malõgina: "Ta on lihtsalt hea mängija ning me otsustasime koos mängida, et saavutada head tulemust."

Vastuseta jäid küsimus, kas ta teab, milline on Hromatšova seisukoht sõja osas.