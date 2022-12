Kangert: olla suurtuuri võidule kaasaaitaja on äge mälestus, mida kaasa võtta

"Täiesti ausalt võin öelda: mul ei ole väga silmatorkavaid tulemusi, mul ei ole ühtegi medalivõitu tiitlivõistlustelt. Parimad kohad on väga suurtel võistlustel TOP 10 või selle piirimail. Aga eks spordialad ongi erinevad," arutles Kangert ERR-i aastalõpuintervjuus. "Ma tihtipeale andsin ikka väga häid sööte, mis oli kellelgi teisel vaja ära realiseerida. Olla meeskonnas suurtuuri võidule kaasaaitaja on päris äge mälestus, mida kaasa võtta."

"Võidud on ikka eredamalt meeles. See tuurivõit Abu Dhabis. Aga sellest võiduhetkest rohkemgi on meeles see pingutus enne seda, mis tuli läbida tuli ja see väsimus," meenutas Kangert. "Suurtuuriaegne väsimus on omaette kogemus. Aga teisalt tuleb sellele kõrvale ülim kontsentreeritus, kus tunned, et keha on viimseni pingul ja midagi tegelikult ei murdu."

"Lühikeses ja keskpikas perspektiivis pean sporti edasi tegema amatööri tasemel. Järgmisel paaril aastal on täiesti selge, et pean aastaga 10 000 km läbi sõitma. Muidu see tervisele hästi ei mõjuks ja selline rahulik mahakerimine on vajalik," selgitas ta. "Mul ei ole õnneks rattasõidust isu ka otsas. Kokkupuude spordiga saab olema ka läbi võistluste korraldamise, mis pakub mulle pinget. See on hoopis teistmoodi kui olla ise joone peal."

