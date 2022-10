Paul Aron hakkab sõitma FIA F3 sarja

Mercedese F1 võistkonna noorteprogrammi kuuluv 18-aastane Aron on kihutanud Prema tiimis erinevates sarjades juba mitu hooaega. Mullu teenis ta regionaalsetel Euroopa meistrivõistlustel ehk FREC-i sarjas kolmanda koha ja hoiab seda kohta ka praegu.

Kui eelmisel aastal jäi 20 sõiduga kirja kaks võitu, kaks parimat stardikohta ja kokku seitse pjedestaalikohta, siis tänavu on 16 sõiduga olemas neli võitu, viis parimat stardikohta ja kuus pjedestaalikohta. Ees ootab veel kaks etappi ja neli sõitu.

"Ma olen väga-väga õnnelik, elevil ja tänulik, et saan 2023. aastal ühineda Premaga FIA F3 meistrivõistluste sarjas," kommenteeris Aron, kelle vend Ralf töötab Prema sportautode programmis. "Nad on end aasta-aastalt tõestanud, kolm autot on olnud alati tipus ja näidanud suurepärast kiirust."

"Mul on hea meel veeta nendega veel üks aasta ja ma olen kindel, et nad annavad mulle parima võimaliku kogupakti, et heidelda võidu nimel. Ootan väga, mida suudame järgmisel aastal saavutada."

Heameelt eestlase üle tundis ka Prema tiimijuht Rene Rosin. "Me oleme alati teadnud tema võidupotentsiaalist ja arvame, et ta jätkab suurepärast sõitu ka tulevikus, isegi väga konkurentsitihedas ja nõudlikus keskkonnas nagu F3."

"Sellest saab õppimise aasta, aga oleme kindlad, et kõrgete kohtade eest võitlemiseks tekib mitmeid võimalusi, nii et meie eesmärk on pingutada juba talvisel ettevalmistusperioodil, et olla 2023. aastaks valmis," lisas Rosin.