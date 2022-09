Kolm võitu järjest võtnud Belgia korvpallinaiskond pääses veerandfinaali

Belgia kaotas avamängus tiitlikaitsjale USA-le, kuid peale seda on kõik kolm mängu järjest võidetud, mis tähistab ka nende uut rekordit MM-il.

Võit oli Belgiale tähtis ka selle poolest, et eelmisel aastal kaotati kahel korral Bosnia ja Hertsegoviinale.

"See on hea tunne, sest mõnikord ma arvan, et unustame ära, et oleme väike Belgia ja see on alles meie teine ​​naiste MM. Ma arvan, et see on midagi, mille üle võime uhked olla," ütles Belgia naiskonna liider Julie Allemand.

Samas alagrupis juba varasemalt edasipääsu veerandfinaali kindlustanud USA naiskond võitis suurelt 145:69 Lõuna-Koread. USA on võitnud kõik neli toimunud alagrupimängu.

B-alagrupis mängisid omavahel Serbia ja Mali ning selle kohtumise võitis Serbia 81:68, tõustes sellega grupis teisele kohale. Kanada on edasipääsu taganud, olles kogunud kuus punkti. Serbia on teisel kohal samuti kuue punktiga. Järgnevad Prantsusmaa ja Austraalia viie punktiga. Jaapan ja Mali on nelja punktiga viiendal ning kuuendal kohal.