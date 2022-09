Serbia suutis MM-il ameeriklannadega veerand tundi sammu pidada

USA jäi veerandfinaalis sel turniiril esimest korda kaotusseisu, kui Serbia läks avaveerandil juhtima 4:0 ja 11:7. Ameeriklannad võitsid esimese perioodi 25:23 ja Serbia oli veel teise veerandaja keskel nelja punktiga taga, siis tegi USA aga 20:0 spurdi ning sai lõpuks kindla 88:55 võidu.

"Meil oli seda tõuget vaja. Meil oli vaja sellist esimest veerandaega, et meid veidi üles äratada. Siit edasi läheb raskemaks, seega usun, et see oli meie jaoks tugev mäng," sõnas lõppenud WNBA hooaja kõige väärtuslikum mängija A'ja Wilson.

USA resultatiivseim oli 17 punkti visanud Kelsey Plum, Wilson lisas 15 punkti ja kaheksa lauapalli, Alyssa Thomase arvele kogunes 13 punkti, 14 lauapalli ja seitse resultatiivset söötu. Alates üle-eelmise aasta sügisest Serbiat esindav ameeriklanna Yvonne Anderson viskas serblannade resultatiivseimana 14 punkti. USA tegi 17 ja Serbia 16 pallikaotust.

Teises seni toimunud veerandfinaalis alistas Kanada tugeva esimese veerandaja (26:11) toel Puerto Rico 79:60. Viis Kanada mängijat jõudsid kahekohalise punktiskoorini, neist enim, 17, viskas neli kaugviset tabanud Kia Nurse.

Kanada ja USA kohtuvad omavahel nelja parema seas, Eesti aja järgi neljapäeva lõunal selgitavad kaks viimast poolfinalisti Hiina - Prantsusmaa ning Belgia - Austraalia.