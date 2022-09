Anderson MM-i eel: tõime rahva saali ja sealt on Belgia korvpall tõusnud

Vähem kui kümne aasta jooksul on Belgia naiskond teinud ajaloolise tõusu: võitnud kaks EM-pronksi, saanud MM-il neljanda koha ja olümpadebüüdil Tokyos seitsmenda koha. Belgia koondise arenguhüppele on kaasa aidanud ka Merike Anderson, kes aastatel 2013-19 mängis Castors Braine´i klubis, mis võitude ja rekorditega hullutas publikut ja motiveeris Belgia korvpalliliitu rohkem naistesse panustama.

"Meie tõime rahva saali ja sealt sai rahvas uue hingamise ja ka Belgia korvpalliliit maigu sugu ja sealt edasi on see Belgia korvpall tõusnud," arvas Anderson intervjuus ERR-ile.

Avavoorus tiitlikaitsja USA-ga kohtuv Belgia kuulub MM-l A-gruppi koos Hiina, Bosnia ja Hertsegoviina, Puerto Rico ning Lõuna-Koreaga. B-grupis mängivad võõrustaja Austraalia, olümpiahõbe Jaapan, Kanada, Prantsusmaa, Serbia ja Mali. Alagruppide neli paremat pääsevad veerandfinaali. Anderson on mänginud kõikide Belgia MM-koondisse kuuluvate naistega.

"Nad kõik tulevad mulle tuttavad ette," tõdes endine Eesti koondislane. "Ma olen paljudega neist ühes võistkonnas mänginud ja ka nende vastu. On suhteliselt noor võistkond, on paar sellist head kuju juures, üks pikk ja üks tagamängija, kes on kanda kinnitanud WNBA-s. Treener on neil uus [Valery Demory], kellel on põhirõhk kaitsel. Eelmise treeneriga [Philip Mestdagh] oli neil rõhk rünnakul."

Belgia klubi Castors Brain kutsub Andersoni jätkuvalt oma tegemisi vaatama ja fännidega kohtuma, kuid aega selleks pole, sest kevadest töötab Anderson Spordiklubis Nord treenerina ja septembrist Tallinna Südalinna Koolis kehalise kasvatuse õpetajana.

"Sukeldusin õpetajaametisse, olen kehalise kasvatuse õpetaja. Olen ka Nordis treener ja sellest hooajast ka naiste esiliiga teine treener. Korvpalli ei ole jätnud, aga ise veel ketse jalga ei taha panna, vaatab selle aasta lõpuni ja äkki tuleb tuju peale jälle," sõnas Anderson.