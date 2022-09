Nuudi WTA debüüdist: loodetavasti näitan oma kõige paremat taset

"Minu karjääri üheks eesmärgiks on mängida WTA turniiridel. Olen väga elevil, et nüüd saan seda esimest korda teha. Viimased nädalad on trennide põhjal täitsa kenasti läinud, seega loodetavasti näitan oma kõige paremat taset," sõnas Nuudi. "Ühtegi lihtsat mängu ei tule, sest kõik mängivad väga-väga hästi. Seepärast ma loosi peale lootma ei hakka."

22-aastane Nuudi võitis suvel Hollandis oma karjääri esimesed ITF-i tiitlid. Esmalt võidutses ta juunis Alkmaaris ja seejärel augustis Eindhovenis. "Tiitlivõit oli minu üks selle aasta eesmärkidest. Esimene tiitel tegi mind väga rõõmsaks, sest olin seda kaua oodanud. Tegelikult on mõlemad mulle väga tähtsad ning loodetavasti ei jää need minu viimasteks tiitliteks."

Viimastel aastatel on Nuudi just Hollandis treeninud. "Kaks aastat tagasi läksin Justine Henini akadeemiasse. Seal tutvusin oma praeguse treeneri Stijn de Gieriga ja siis otsustasin Eestist lõplikult lahkuda. Tundsin, et vajan mingisugust muutust. Eestis olin hästi pikalt ühes ja samas rutiinis. Hollandis on ka rohkem sparringpartnereid, Eestis on sellega natukene probleeme."

22-aastane Eesti naiste neljas reket teab, et tema karjääri parimad aastad on alles ees. "Võtan aasta korraga, tegelikult isegi kuu korraga, sest pean jälgima, kuidas minu keha koormusele vastu peab. See aasta olen mänginud väga palju mänge, et alus järgmisele aastale oleks hea."

Nuudi tõusu tennisemaailma kõrgeimale tasemele on aastate jooksul raskendanud mitmed randmevigastused. "Mul oli 15-aastaselt esimest korda randmega probleeme. Just sel ajal tundus, et kõik hakkab õiges suunas minema, aga vigastuste tõttu olid mul mitmed aastad väga lünklikud. Hetkel on mul tegelikult käsil esimene aasta, kus olen saanud hästi palju ja korralikult terve aasta mängida. Selle üle on mul väga hea meel ja tahaks loota, et nüüdseks olen randmevigastuse lõplikult seljatanud."

Lisaks Nuudile mängivad Tallinna WTA turniiril ka meie esireket Anett Kontaveit (WTA 3.), väga head hooaega tegev Kaia Kanepi (WTA 32.) ja suvel teist korda Eesti meistriks tulnud Elena Malõgina (WTA 404.). "Mul on alati väga hea meel, kui eestlased hästi mängivad. Hoian neile alati pöialt."