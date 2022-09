Paltser: Toyota on oma esimese poolaasta kiiruse minetanud

Ott Tänak ja Martin Järveoja said Kreeka rallil Thierry Neuville'i järel teise koha. Autoralli MM-sarja liidrist Kalle Rovanperäst on Tänak maas 53 punktiga, kui hooaja lõpuni jääb sõita veel kolm etappi. ETV spordisaates käis rallist rääkimas ralliekspert Rauno Paltser.

Kas Tänaku tiitli võimalused on natuke rohkem, kui teoreetilised?

90 punkti on veel laual. Võimalus on kindlasti veel. Arvan, et Rovanperäl on veel punktivaru. Kui arvati, et Kreekas vormistab Rovanperä tiitli ära, siis nüüd on kaks rallit totaalselt ebaõnnestunud.

On suur jututeema olnud, et Hyundai ei käskinud Neuville'il Tänakut mööda lasta. Kas see on meie soov, et see oleks võinud nii olla, või see punktivahe on selline, et selleks pole vajadust ja Hyundai tegi kõik õigesti?

Eks me kõik tahame näha seda eestlase nurga alt, et seda otsust oleks vaja olnud. Sellise otsuse Hyundai tegi ja autoralli ajalugu on näinud küll selliseid otsuseid.

Hyundai poolt on selliseid plõksimisi tulnud viimasel ajal.

Kui Tänaku kommentaare kuulata katse lõpus, siis on tunda, et meeskonnas on pinged sees.

Mis Toyotaga juhtunud on? Kõik lehvitasid hooaja algul Rovanperäle järele, et ta on juba läinud ja nüüd selgub, et kõik on vastupidi.

Toyota on oma esimese poolaasta kiiruse minetanud. Rovanperä kui ka teised sõitjad ütlesid, et ei ole pidamist. Poodiumikoht oli neil olemas, aga see läks tehniliste probleemide tõttu.

Robert Virves tänasest juunioride maailmameister. Mida see tähendab ja miks uksi see avab?

Lõpuks on see tehtud. Palju õnne Robertile ja järgmine aasta Robertil auhinnaks WRC2 sarjas neli etappi Ford Fiesta autoga.