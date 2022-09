Tänak Kreekas kimbutavast kuumusest: nagu oleks saunas

Kreekas valitsev kuumus valmistas Tänakule päeva jooksul palju peavalu. "Meil oli täna (laupäeval - toim) autos uskumatult kõrge temperatuur. Nagu oleks saunas. Püüdsime jahutada kõike, mida võimalik, ja see võttis oma osa nii meist kui ka meeskonnast," kommenteeris Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Muidu on väga hea, et meie meeskonnale kuuluvad kõik esikolmiku kohad. Teistel on olnud probleeme ja seetõttu oleme näinud mitmeid katkestamisi. Olen veidi pettunud, sest tahaksin võidelda esikoha nimel, aga probleemid autoga on meid aeglustanud," lisas Tänak.

Pühapäeva eel kaotab Tänak tiimikaaslasele Thierry Neuville'ile 27,9 sekundit, ent edestab Dani Sordot (Hyundai) 25 sekundiga.

"Meil oli väga tugev päev ja rõõm on näha esikolmikus ainult Hyundaisid. Hommikul tundsin end väga hästi ja suutsin sõita veidi kiiremini, kui arvasin, sest meil oli kaasa kaks varuratast," rääkis Neuville. "Pühapäeval on eesmärgiks tuua kõik kolm autot pjedestaalile. See oleks uskumatu tulemus!"

Akropolise ralli viimane võistluspäev algab pühapäeval kell 9.08. Sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i otseblogi vahendusel.