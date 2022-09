Tänak tiimi otsusest: kui eesmärk on võidelda tiitli eest, siis oli see vale

Tänak oli avaldanud pärast eelviimast katset, et enne seda oli tulnud Hyundai meeskonnalt teade, et kõik hoiaks oma kohti. Sel momendil oli Neuville esimene, Tänak teine ja Dani Sordo kolmas ning ajalooline kolmikvõit käeulatuses.

Viimase katse finišis küsis WRC televisiooni reporter Tänakult, kas tiimi otsus oli õige. "Sõltub eesmärgist. Kui selleks oli võitlus tiitli eest, siis see oli vale. Aga kui tahad head PR-i, siis on see õige otsus. Sõltub, kelle perspektiivist vaadata," vastas MM-sarja üldarvestuses teist kohta hoidev eestlane.

Tänaku masinal ei töötanud reedel hübriid ja lisaks oli ka muid probleeme, mis takistasid otsustavaks päevaks parema seisu saavutamist.

"Mina tahan mõistagi tiitli eest võidelda. Aga okei, kahju, et me ei suutnud seda teha ausas võitluses," lausus Tänak. "Tassisime kogu reede hübriidi niisama ja eile hommikul olid muud probleemid. Me polnud piisavalt lähedal."

Tänakut ja MM-sarja liidrit Kalle Rovanperät lahutab kolm etappi enne lõppu 53 punkti. Kui tiim andnuks käsu Neuville'il Tänak mööda lasta või suutnuks eestlane puhta sõiduga belglasest parem olla, siis olnuks vahe 46 silma. Igal etapil on võimalik teenida maksimaalselt 30 punkti.

Võidumees Neuville sai tänavu aga esimese esikoha. "On olnud raske hooaeg ja saada võit pärast väga rasket nädalalõppu Belgias on kergendus," sõnas üldarvestuses kolmandaks kerkinud piloot.

"Kõige tähtsam on, et saime meeskonna jaoks kolmikvõidu - pärast kõiki neid aastaid viimaks saime selle ning see on brändi ja võistkonna jaoks ajaloolime moment. Kõik on selle nimel kõvasti tööd rabanud ja see on kena autasu."