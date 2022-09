Tänak: teadsime, et Thierryt on keeruline püüda, kui ta eksimusi ei tee

"Üsna uskumatu tulemus. See on olnud väga nõudlik ralli, eriti tehnilise poole pealt. See tähendab, et meeskond on teinud head tööd, et kõik autod töös hoida. Meie poolelt on kahju, et kaotasime reedel hübriidprobleemiga veidi aega, mis ei seadnud meid laupäevaks optimaalsesse seisu," ütles Tänak rallijärgsel pressikonverentsil.

Hyundai meeskond sai ajaloos esimest korda kolmikvõidu, kuna nii Neuville, Tänak ja Sordo lõpetasid kõik pjedestaalil.

"Lisaks oli eile probleeme, mis ei lasknud meil esikohale lähemale sõita. Teadsime, et Thierryt on täna keeruline püüda, kui ta ei tee eksimusi. Auto töötab kindlasti paremini. On veel kohti, kus ma näen, et asjad muutuvad paremaks. Praegu peame seda kolmikvõitu nautima," lisas Tänak.

MM-sarja juhib endiselt kindla eduga Kalle Rovanperä (Toyota), kellel on kogutud 207 punkti. Tänak ja Järveoja hoiavad teist kohta 154 punktiga.

Järgmine ralli toimub Uus-Meremaal 29. septembrist 2. oktoobrini.