Tänak tuli Akropolise rallil teiseks, Hyundaile ajalooline kolmikvõit

Ott Tänak (Hyundai) lõpetas teisena (+15,0) ja ajaloo esimese kolmikvõidu tõi Lõuna-Korea autotootja võistkonnale Dani Sordo (+1.49,7).

Kehvasti läks nädalalõpp Toyotal, kelle ridades jõudis ainsana esikümnesse kuuenda koha teeninud Takamoto Katsuta. Kalle Rovanperä sõitis laupäeval vastu puud ja Esapekka Lappi pjedestaalilootuse rikkusid tehnilised probleemid. Viimasel päeval jättis mootoririke pealtvaatajaks ka Elfyn Evansi.

Reedel näitas parimat minekut kogenud Sebastien Loeb (M-Sport Ford), aga probleem generaatoririhmaga jättis üheksakordse maailmameistri laupäeva hommikul liidrikohalt kõrvale.

Kolm etappi enne hooaja lõppu on MM-sarja kindel liider endiselt Rovanperä, kes on kogunud nüüd 207 punkti. Tänak on 154 punktiga teine ja kolmandaks kerkis 131 silmaga Neuville.

Võistkondlikult on Toyotal liidrina 404 punkti, aga lähemale tulnud Hyundail on nüüd 341 punkti. M-Sport Ford on kolmas 214 punktiga.

Pühapäev:

Pärast sündmusterohket laupäeva alustati pühapäeval samas vaimus, sest enne avakatset ütles üles neljandal kohal kihutanud Elfyn Evansi (Toyota) masina turbolaadur ja waleslasel tuli kõrvale astuda. Esimese katse võitis Ott Tänak (Hyundai), kes vähendas vahet Thierry Neuville'iga (Hyundai) 2,5 sekundi võrra.

Ralli eelviimase katse finišis sõnas Tänak, et Hyundai tiimi poolt tuli korraldus kohti hoida. Esikohavõitlus sai sellega otsa. Eelviimase katse võitis Neuville ja sai punktikatseks taas ligemale pooleminutilise edu.

Punktikatsel näitas parimat aega Tänak, kellele järgnesid Kalle Rovanperä (Toyota; +3,0), iirlane Craig Breen (M-Sport Ford; +6,4), britt Gus Greensmith (M-Sport Ford; +11,4) ja soomlane Esapekka Lappi (Toyota; +12,6). Neuville loovutas eestlasele koguni 14,3 sekundit, aga sellest piisas, et kokkuvõttes ikkagi esimeseks jääda.

Ralli lõpptulemused: 1. Neuville 3:34.52,0, 2. Tänak +15,0, 3. Sordo +1.49,7, 4. Loubet +3.42,2, 5. Breen +4.09,0, 6. Katsuta +6.21,1, 7. Lindholm (WRC2) +7.46,6, 8. Grjazin (WRC2) +8.22,7, 9. Tsouloftas (WRC2) +10.53,8, 10. Brynildsen (WRC2) +10.56,7.

Neljapäev:

Testikatsel näitas parimat aega Ott Tänak (Hyundai), kes sai kolmandal läbimisel kirja 2.37,9, mis oli kolm kümnendiku nobedam kui Thierry Neuville'i (Hyundai) aeg. Kolmanda aja sõitis välja Craig Breen (M-Sport Ford; 2.38,8) ja neljas oli Dani Sordo (Hyundai; 2.39,0) ehk kõik Hyundaid edestasid Toyotasid. Parima Toyotana sai Esapekka Lappi viienda aja (2.39,3), Kalle Rovanperä oli kuues (2.39,6).

Õhtul toimus Ateena olümpiastaadionil rohkearvulise publiku ees paariskatse, kus parimat aega näitas Thierry Neuville (Hyundai), kes suutis vaid ühe kümnendikuga edestada WRC2 klassis võistlevat Teemu Sunineni (Hyundai). Kolmas oli Dani Sordo (Hyundai; +1,0) ja neljas Ott Tänak (Hyundai; +1,1). Kalle Rovanperä (Toyota) näitas tihedas konkurentsis kaheksandat aega (+1,5).

Reede:

Päeva kahel esimesel kiiruskatsel näitas parimat minekut Sebastien Loeb (M-Sport Ford), kes hõivas ka üldliidri positsiooni. Ott Tänak (Hyundai) kaotab talle kolmanda katse järel 5,6 sekundiga ja võttis sisse neljanda positsiooni. Nende vahele mahuvad veel Thierry Neuville (Hyundai; +2,7) ja Pierre-Louis Loubet (M-Sport Ford; +4,8).

Neljandal katsel jagasid katsevõitu Loeb ja Esapekka Lappi (Toyota). Võrreldes paljude konkurentidega kehvemal stardipositsioonil olev Tänak, kel oli probleeme ka hübriidiga, pidi veel ühe koha loovutama ja kukkus viiendaks.

Viiendal katsel näitas suurepärast sõitu Loubet, kes teenis oma esimese katsevõidu ja kerkis ühtlasi ralli üldliidriks, sest kogenud Loeb tegi ühes nõelasilmakurvis vea ja kaotas aega.

Päeva eelviimase katse võitis taas heas hoos ja heal stardipositsioonil Loubet, kes edestas 3,6 sekundiga Lappit ja 6,4 sekundiga Loebi ning kasvatas üldedu. Teed puhastav Tänak kaotas prantslasele pea paarikümne sekundiga ja langes kokkuvõttes seitsmendaks.

Päeva viimasel ja pikimal katsel surus Loeb gaasi põhja ja oli Loubet'st kümne sekundiga nobedam, kerkides nii päeva lõpuks ikkagi liidriks. Tänak näitas paremuselt kolmandat aega ja sättis end päeva lõpuks Gus Greensmithi (M-Sport Ford) ja Elfyn Evansi (Toyota) ette, kindlustades nii laupäevaks pisut parema stardipositsiooni.

Seis 7. katse järel: 1. Loeb 1:12.11,9, 2. Loubet +1,7, 3. Lappi +8,7, 4. Neuville +16,0, 5. Sordo +22,2, 6. Tänak +31,1, 7. Greensmith +33,9, 8. Evans +34,5, 9. Rovanperä +1.07,8, 10. Katsuta +1.38,9.

Laupäev:

Ott Tänak (Hyundai) alustas päeva katsevõiduga, mis oli talle Akropolise rallilt esimene. Jõuproovi pikima katse võitnud eestlane kerkis sellega ka ühe koha võrra viiendaks. Võistkonnakaaslane Thierry Neuville kerkis aga neljandalt kohal teiseks, ettepoole jäi üksnes liider Sebastien Loeb (M-Sport Ford).

Seejärel hakkas juhtuma. Juba enne üheksandat katset läks katki Loebi auto. Liidrikohta hoidnud prantslane proovis generaatori rihmaga tekkinud probleemi küll lahendada, aga ei jõudnud õigeaegselt starti ja hiljem katkestas. Teine prantslane, kolmandat kohta hoidnud Pierre-Louis Loubet (M-Sport Ford) lõhkus aga rehvi ja kaotas kaotas sel katsel parematele enam kui minuti. Üheksandat kohta hoidnud Kalle Rovanperä (Toyota) sõitis aga ühes kurvis auto tagaosaga vastu puud ja lõhkus ilmselt vedrustuse. Väga aeglaselt kulgenud soomlane loovutas enam kui kuus minutit. Kõik see aitas Hyundai kaksikjuhtimisele, sest Neuville võitis katse ja Tänak möödus prantslaste kõrval ka Esapekka Lappist (Toyota).

Tänak tunnistas, et tal tekkisid kümnendal katsel probleemid diferentsiaaliga, mil on oma mõju rehvidele. 11. katsega langes eestlane Lappi järele kolmandaks, aga vaid 1,3-sekundilise kaotusega. Neuville võttis aga suurepärase katsevõidu ja kasvatas üldedu enam kui poolele minutile.

Pärastlõunane esimene katse pakkus kuumi elamusi ennekõike Hyundaidele, kel hakkasid põlema vastavad ohutuled. Seetõttu keeldusid sõitjad katse lõpus kommentaaridest, et masin töötava mootoriga seistes 30-kraadises ilmas veelgi enam ei kuumeneks. Neil läks siiski paremini kui Gus Greensmithil (M-Sport Ford), kes pidi võistluse kohe katse alguses tehnilise rikke tõttu kuuendalt kohalt pooleli jätma.

Päeva eelviimane katse sai saatuslikuks teisel kohe sõitnud Lappile, kelle autol ilmnesid kohe katse alguses tehnilised probleemid - ilmselt kütusepumbaga - ja soomlane langes esikümnemängust. Ühtlasi kerkis Tänak võitluseta teiseks.

Tänak lõpetas päeva seal, kus alustas - katsevõiduga. Enne pühapäevaseid katseid vähendas ta vahe Neuville'iga vähem kui poolele minutile. Pingestus ka seis kolmanda koha heitluses.

Seis 13. katse järel: 1. Neuville 3:06.34,4, 2. Tänak +27,9, 3. Sordo +52,9, 4. Evans +1.00,0, 5. Loubet +2.40,1, 6. Breen +3.47,2, 7. Katsuta +4.41,2.

Eelvaade:

Hooaja kümnendaks etapiks olev jõuproov kuulub klassikaliste katsumuste hulka, mis oli kavas juba 1973. aasta esimesel MM-hooajal. Pika pausi järel naasis ralli mullu MM-sarja ja võidurõõmu sai maitsta Kalle Rovanperä.

Akropolise ralli on tuntud raskemapoolse ettevõtmisena, kus on palju lahtisi kive ja keerulised teeolud suurendavad rehvilõhkemise riski. Lisaks tuleb sõitjatel tulla toime kõrgete temperatuuride, tolmu ja kurviliste teedega.

Ott Tänak osales Akropolise rallidel karjääri alguspäevil ja pärast etapi naasmist tuli mullu Rovanperä järel teiseks. Kreekasse sõidab ta kindlasti üsna heas meeleolus, sest võitis kaks eelmist kaks etappi ja viimasest viiest etapist on tal kolm võitu.

"Akropolise ralli on suurepärane võistlus; teed on sujuvamad kui näivad ja tore on sõita. Eelmisel aastal ei tulnud oodatud ilma, oli pisut märg ja niiske, nii et eks ole näha, millised tingimused on sel aastal," kommenteeris Tänak enne võistlust.

"Pärast võitu Ypres'is tunneme end positiivselt ja kuna jõudsime eelmisel aastal Kreekas pjedestaalile, siis loodame sedasama sellelt nädalavahetuselt. Belgia asfaldilt kruusale minek on suur muutus, aga teame, et võime pärast võite Itaalias ja Soomes olla sel kattel tugevad."

Rehvitarnija Pirelli pakub sõitjatele oma Scorpion KX WRC rehve. Kõvem segu läheb käiku kuivema ja kuumema ilma puhul, jahedama ja niiskema korral saab kasutada keskmist segu. Kokku saab iga piloot kasutada 28 rehvi, nende seas nelja testikatsel.

MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä stardib reedesel päeval esimesena ja kui teeolud on kuivemad, siis võib see olla järgmistele eeliseks, sest soomlane peab teed puhastama. Vastasel juhul võib esimesena startimine olla aga eelis. Tänaku stardipositsioon on MM-sarja üldpositsioonist tulenevalt teine.

Ajakava:

Neljapäev



Test Lygaria 3,62 km 8.01 TÄNAK

SS1 EKO SSS Olympic Stadium 1,95 km 20.08 NEUVILLE



Reede



SS2 Loutraki 1 17,95 km 7.53 LOEB

SS3 Harvati 14,42 km 8.46 LOEB

SS4 Loutraki 2 17,95 km 11.29 LOEB / LAPPI

SS5 Dafni 13,99 km 13.12 LOUBET

SS6 Livadia 21,03 km 15.15 LOUBET

SS7 Bauxites 22,97 km 17.53 LOEB



Laupäev



SS8 Pyrgos 1 33,20 km 8.33 TÄNAK

SS9 Perivoli 1 17,42 km 9.34 NEUVILLE

SS10 Tarzan 1 23,37 km 11.08 NEUVILLE

SS11 Pyrgos 2 33,20 km 14.33 NEUVILLE

SS12 Perivoli 2 17,42 km 15.34 SORDO

SS13 Tarzan 2 23,37 km 17.08 TÄNAK



Pühapäev



SS14 Eleftherochori 1 16,90 km 9.08 TÄNAK

SS15 Elatia - Rengini 11,26 km 10.11 NEUVILLE

SS16 Eleftherochori 2 (PK) 16,90 km 13.18 TÄNAK

WRC stardirivi:

4. Esapekka Lappi - Janne Ferm Toyota

6. Dani Sordo - Candido Carrera Hyundai

7. Pierre-Louis Loubet - Vincent Landais Ford

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai

9. Jourdan Serderidis - Frederic Miclotte Ford

11. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai

18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota

19. Sebastien Loeb - Isabelle Galmiche Ford

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

42. Craig Breen - Paul Nagle Ford

44. Gus Greensmith - Jonas Andersson Ford

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota

MM-sarja individuaalne punktiseis:

1. Kalle Rovanperä 203

2. Ott Tänak 131

3. Elfyn Evans 116

4. Thierry Neuville 106

5. Takamoto Katsuta 92

6. Craig Breen 64

7. Esapekka Lappi 57

8. Sebastien Loeb 35

9. Sebastien Ogier 34

10. Dani Sordo 34

MM-sarja võistkondlik punktiseis:

1. Toyota Gazoo Racing WRT 381

2. Hyundai Shell Mobis WRT 293

3. M-Sport Ford WRT 189

4. Toyota Gazoo Racing WRT NG 100