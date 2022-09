Tänak Uus-Meremaa ralli eel: sealsed teed tunduvad suurepärased

"Võistlesin Uus-Meremaal kümme aastat tagasi ja mul on sellest head mälestused, seetõttu ootan sinna naasmist. Olen vaadanud videoid, et mälu värskendada ja teed tunduvad suurepärased, neil on head kumerused ja tunduvad, nagu oleksid rallisõitmiseks loodud," kiitis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Kuna see on teisel pool maakera, pole me saanud sarnastel teedel testida, mis tähendab, et õiget seadistust on keeruline paika panna," jätkas Tänak. "Peame lihtsalt endast parima andma ja testikatsest võimalikult palju õppima ning siis ralli käigus kohanema. Loodetavasti töötab auto sajaprotsendiliselt ja suudame teha hea tulemuse."

Tänakul on senise kümne ralliga kogutud 154 punkti, liidrile Kalle Rovanperäle (Toyota) kaotab ta 53 punktiga.

Uus-Meremaa ralli algab testikatsega 29. septembri südaööl, esimene kiiruskatse sõidetakse Eesti aja järgi 29. septembri hommikul kell 9.08. ERR-i spordiportaal vahendab rallit otseblogis.