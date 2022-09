Tänak: loodame laupäeval aega tagasi teha ja kohta parandada

"Hommik ei olnud kõige halvem, rehvid töötasid üsna hästi ja andsime stardipositsiooni arvestades endast parima," ütles Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Enne päeva kolmandat katset jäime hübriidist ilma ja see mõjutas sõidetavust. Meil ei õnnestunud seda tagasi saada ja seetõttu oli keerulistes oludes üsna raske."

"Homme on meie stardipositsioon parem, nii et see on ausam. Loodetavasti õnnestub meil aega tagasi teha ja kohta parandada," jätkas liidrist Sebastien Loebist 31,1 sekundiga maha jääv Tänak. "Proovime eespool sõitjad surve alla panna ja eks siis näis, mis juhtub."

Laupäevane rallipäev algab kell 8.33, ERR-i spordiportaal vahendab rallit otseblogis.