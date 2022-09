Viimasel vabatreeningul oli kiireim Verstappen

Verstappen sai parimal ringil kirja 1.21,252, mis oli teiseks tulnud Leclercist 0,347 sekundit kiirem. Perez kaotas Verstappenile 0,596 sekundit ning vähem kui sekundiga kaotas hollandlasele ka Carlos Sainz (Ferrari; +0,645). Monzas debüteeriv Nyck de Vries (Williams) sõitis välja 14. ringiaja (+1,617).

Kvalifikatsioonisõit algab Eesti aja järgi laupäeval kell 17.00 ja põhisõit pühapäeval kell 16.00.

Kolmanda vabatreeningu tulemused:

