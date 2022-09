Hamilton vabandas meeskonna ees raadios vihapursete pärast

Britt juhtis seni, kuni hiline turvaauto rajaletulek jättis ta liidrikohta kaitsma rivaalidest aeglasemate rehvidega. Max Verstappen (Red Bull) kihutas Hamiltonist sõidu jätkudes mööda ja võttis kodusel etapil võidu.

Hamilton jäi neljandaks ja meeskonnakaaslane George Russell teiseks.

"Olin emotsioonide pärast murdumise äärel ja ma isegi ei mäleta, mida ma ütlesin. Kaotasin oma emotsioonide üle kontrolli hetkeks," ütles Hamilton telekanalile Sky Sports.

"Aga ma arvan, et nad (meeskond) teavad, et kirge on lihtsalt nii palju ja ma tahan seda vaadata kui pooltäis klaasi," lisas 103 vormel-1 etappi võitnud Hamilton.

"Ma tõesti lootsin, et saame meeskonnana kaksikvõidu," ütles Hamilton, kes pole võitnud pärast Saudi Araabiat eelmise aasta detsembris.

"See oli lõpuks käes, meie haardeulatuses, kuid loomulikult ei aidanud turvaauto sellele üldse kaasa," lisas Hamilton.

Meeskonna boss Toto Wolff ütles, et ta mõistab väga hästi, miks Hamilton oli nii ärritunud.

"Sellistel hetkedel muutud emotsionaalseks. Ka minuga juhtub võistlusel sama ja kui sa oled autos juht, tuleb see sinust lihtsalt välja ja sa ei saa seda isegi peatada," sõnas Wolff.