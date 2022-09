Viiekordse MotoGP maailmameistri poeg võib järgmisel aastal istuda F1 rooli

Viiekordse mootorrataste MM-sarja maailmameistri Mick Doohani poeg Jack Doohan on üks võimalikest asendustest Fernando Alonsole Alpine vormel-1 meeskonna tegevjuhi Laurent Rossi sõnul.

19-aastasel Doohanil läheb vormel-2 sarjas hästi, olles seal alles esimest aastat. Lisaks on ta ka Alpine'i sõitjate akadeemias.

"Usume temasse. Ta on näidanud üles palju potentsiaali, eriti viimasel ajal," sõnas Rossi.

"Ta on suurepärane inimene ja ta on kiire. Tema isa on tšempion ja inimene, keda ma imetlen. Ühel või teisel viisil proovime ta mingil hetkel F1 rooli panna," lisas Rossi.

Mick Doohan oli aastatel 1994-1998 500 cc maailmameister, enne kui see võistlussari nimetati ümber MotoGP-ks.

Alpine oli Piastri ettevalmistamiseks palju kulutanud ja plaaninud ta Williamsile laenule anda, samamoodi nagu Mercedes tegi George Russelliga.

"Austame oma pühendumust kõigile meie akadeemia sõitjatele, kuid mõtleme, kas jätkata nendega või mitte," ütles Rossi.

Kogenud prantslasest sõitjat Pierre Gaslyt peetakse Alpine'i esimeseks valikuks Esteban Oconi kõrval asendama kahekordset vormel-1 maailmameistrit Fernando Alonsot, kes siirdub järgmisel aastal Aston Martini meeskonda.

Gasly lahkumine Red Bullile kuuluvast Alpha Taurist sõltub sellest, kas Red Bullil lubatakse lepingut sõlmida ameeriklasest IndyCari piloodi Colton Hertaga, kellel pole superlitsentsi saamiseks piisavalt punkte ja kes vajaks FIA eriluba.

"Ma arvan, et kui see pole Colton Herta, siis Pierre Gasly jääb ja midagi ei muutu," ütles Alpha Tauri boss Franz Tost ajakirjanikele.