Vips sõitis Monza kvalifikatsioonis välja kaheksanda aja

Vabatreeningul kiireimat minekut näidanud Vips sai kvalifikatsioonis parimal ringil kirja aja 1.31,969. Kvalifikatsioonivõidu võttis Jack Doohan (Virtuosi Racing), kes sõitis välja aja 1.31,641.

Teine oli kvalifikatsioonis Liam Lawson (Carlin), kolmas Marcus Armstrong (Hitech), neljas Felipe Drugovich (MP Motorsport), viies Richard Verschoor (Trident), kuues Jehan Daruvala (Prema Racing) ja seitsmes Ayumu Iwasa (DAMS), kes tegi kvalifikatsiooni lõpus avarii. Vipsi järel oli üheksas Logan Sargeant (Carlin) ja kümnes Frederik Vesti (ART Grand Prix), kes alustab sprindisõitu esikohalt.

MM-sarja üldarvestuses on Vips 99 punktiga kaheksandal kohal. Üldliider on Drugovich 233 punktiga.

Laupäeval kell 19 on Monzas kavas sprindisõit ja pühapäeval kell 11.05 algab põhisõit.

