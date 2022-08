Kvalifikatsioonis ebaõnnestunud Vips tegi Belgias hea sprindisõidu

Vipsi reedene kvalifikatsioonivõistlus Spa-Francorchampsi ringrajal ebaõnnestus, sest ta tegi esimeses kurvis pirueti ning ei saanudki kiirele ringile minna. See andis talle viimase ehk 22. koha.

Laupäevases sprindisõidus suutis eestlane mööduda mitmest konkurendist ning lõpetas võistluse 14. kohaga. Esikoha, kiireima ringi ja üksteist punkti teenis Liam Lawson (Carlin), kellele järgnesid Jack Doohan (Virtuosi) ja Ralph Boschung (Campos).

Üldises punktitabelis on liidriks Felipe Drugovich (MP), kes on kogunud 185 silma. Vips on 85 punktiga kümnes.