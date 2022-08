Viimaselt kohalt startinud Vips lõpetas põhisõidu üheksandana

Kvalifikatsioonis ebaõnnestunud ja seetõttu võistlust viimaselt ehk 22. kohalt alustanud Vips tegi hea stardi ja tõusis lõpuks üheksandaks ja teenis punktilisa.

Enda esimese põhisõidu võidu teenis neljandalt kohalt alustanud austraallane Jack Doohan (Virtuosi Racing), teisena lõpetas Felipe Drugovich (MP Motosport) ja kolmanda koha sai Liam Lawson (Carlin).

Drugovich suurendas MM-sarja üldarvestuses enda edu ja jätkab 205 punktiga kindla liidrina. Teine on Theo Pourchaire (ART Grand Prix) 162 punktiga. Vips on üldarvestuses kümnes, olles kogunud 87 punkti.

Järgmine etapp sõidetakse järgmisel nädalavahetusel Hollandis.