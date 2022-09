Vips sai avariiderohkes põhisõidus 10. koha

Avariiderohkes sõidus teenis hooaja esimese võidu Jehan Daruvala (Prema Racing), teisena lõpetas Frederik Vesti (ART Grand Prix). Kolmanda koha saanud Ayumu Iwasa (DAMS) diskvalifitseeriti, kuna avastati, et tema auto ei vastanud tehnilistele eeskirjadele. Seetõttu tõusis kolmandaks Emerson Fittipaldi (Charouz Racing System).

Stardijärgsete avariide tõttu lõppes kiiresti Jack Doohani (Virtuosi Racing), Logan Sargeanti (Carlin), Theo Pourchaire'i (ART Grand Prix), Luca Ghiotto (DAMS), Ralph Boschungi (Campos Racing) ja Olli Caldwelli (Campos Racing) võistlus. Kümnenda ringi järel peatati võistlus Calan Williamsi (Trident) avarii tõttu. Uue stardi järel tegi Vips 12. ringil avarii Liam Lawsoniga (Carlin) ja sai selle eest kümnesekundilise karistuse.

Kaheksandalt kohalt alustanud Vips oli vahepeal ka kolmas, aga pärast boksipeatust oli ta veel kaks ringi enne lõppu 13. kohal ja tõusis lõpuks 11. positsioonile. Siiski kerkis Vips veel ühe koha võrra kümnendaks, kuna esialgselt kolmandaks tulnud Ayumu Iwasa diskvalifitseeriti.

F2 sarja üldarvestuses kindlustas brasiillane Felipe Drugovich (MP Motorsport), kes oli põhisõidus seitsmes, tiitli juba laupäeval, olles kogunud 239 punkti. Vips, kellel on 109 punkti, langes üldarvestuseks kümnendaks.

Vormel-2 hooaja viimane etapp sõidetakse 19. ja 20. novembril Abu Dhabis.

The Top from the Feature Race#ItalianGP #F2 pic.twitter.com/j8UL7S1iKM