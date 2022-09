Virves: peame hea ralli tegema, enne kui saame mõelda meistritiitlile

8.- 11. septembrini sõidetaval Kreeka rallil on kavas ka etapp Junior WRC klassis, kus eestlastest on võistlemas Robert Virves (Ford Fiesta Rally3).

WRC Junior klassi üldarvestuses kolmandal kohal soomlase Sami Pajari ja Suurbritannia rallimehe Jon Armstrongi järel paiknev Virves kaotab mõlemale konkurendile kõigest ühe punktiga, olles ise kogunud 84 punkti.

"Raske öelda, mida me peame edu saavutamiseks tegema, kuid see ei saa kindlasti lihtne olema. Paljud mehed võivad selle meistritiitli võita ja sellel rallil on palju väljakutseid. Arvan, et kõigepealt peame tegema hea ralli, enne kui saame mõelda meistritiitlile," ütles Robert Virves Kreeka ralli eel.

Kreeka ralli on WRC Junior klassis hooaja viimane etapp ning heitlus tiitlile on vägagi lahtine.