Ogier tuleb tänavu veel korra starti: mul on lõpetamata töö

Tänavuse hooaja eel täiskohaga sõitmisest loobunud prantslane on seni löönud kaasa kolmel etapil: Monte Carlos, Portugalis ja Safari rallil. Monte Carlos oli ta lähedal võidule, kuid jäi rehvipurunemise järel teiseks.

"Nende rallide nimekirjas, kus soovisin tänavu sõita, oli Uus-Meremaa ralli esimene," kommenteeris 38-aastane Ogier. "Ma olen sellel rallil vaid korra varem sõitnud."

Ogier osales Uus-Meremaa rallil 2010. aastal ega jäänud võidust kaugele. "Ralli iseenesest on väga ilus, teed on ühed parimad maailmas ning ma armastan selle maa mitmekesist ja kaunist loodust," lisas Toyota rooli asuv prantslane.

"2010. aastal oli raske, sest jahtisin toona oma esimest võitu. See on karjääri jooksul alati väga tähtis samm." Toona teiseks jäänud Ogier võitis tol aastal küll kohe järgmise etapi Portugalis.

"Uus-Meremaal on mul lõpetamata töö ja see on veel üks põhjus tagasi tulla. Kuigi ma ei võistle täiskohaga, siis loodan olla konkurentsis ja loodetavasti saan tulevikus veelgi võite."

Ogier' osalemine tähendab, et etapil jääb kõrvale soomlane Esapekka Lappi, kes on kahel viimasel etapil pääsenud esikolmikusse. Soomlane tegi Ogier'le ruumi ka kolmel eelmisel etapil, kus prantslane sõitis.