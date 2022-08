Toijala: esimesel poolajal nappis agressiivsust

"Esimesel poolajal ei olnud me nii aktiivselt agressiivsed, kui oleks soovinud. Kaitses eriti," kommenteeris Eesti koondise peatreener Jukka Toijala.

"Aga tegime riietusruumis korraldused ja ma olen väga uhke selle üle, kuidas mängijad tulid teisele poolajale. Lõpuks tegi Soome oma gameplan'i [mänguplaani] paremini ja oli täna natuke parem."

Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri silmas pidades on põhitöö tehtud ja vastaseid uuritud. "Meil on mõned erinevad kaitse- ja rünnakuplaanid. Neid peab mõtlema mäng korraga. Aga põhitöö on tehtud ja läheme nautima. Mängima nii hästi kui oskame," ütles Toijala.

Peatreeneri sõnul vastab meeskonna seis oodatule. "Nad teised poolajal näitasid, et meil on olemas energiat, agressiivsust, millega peame saama hakkama. Ma usun, et oleme nii füüsiliselt kui ka vaimselt valmis, aga vaja on seda teha 40 minutit."