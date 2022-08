Eesti pidi MM-valikmängus tunnistama heas hoos Soome paremust

Eesti alustas Saku Suurhallis kohtumist tugevalt, aga Soome võitis teise veerandaja 24:15 ning läks vaheajale 11-punktilises eduseisus. Pausilt naastes näitasid Eesti mängijad väga head kaitsetööd ja hoidsid põhjanaabreid kaheksa minutit kahe punkti peal.

Viimast veerandaega alustas Eesti veel kolmepunktilises kaotusseisus, kuid tugevaks hoobiks sai ühe ebasportliku ja ühe tehnilise vea tõttu väljakult ära saadetud Henri Drell, kes oli näidanud väga head kaitsemängu. Soome suurima staari Lauri Markkaneniga sai Eesti üsna hästi hakkama, kuid valusalt nõelas viis kaugviset tabanud snaiper Sasu Salin ja Soome võitis mängu 76:68.

Maik-Kalev Kotsar viskas Eesti resultatiivseimana 14 punkti ja korjas üheksa lauapalli, Kerr Kriisa lisas 13 ja Janari Jõesaar kümme punkti. 16 minutit mängida saanud Henri Drelli arvele jäi üheksa punkti, seitse lauapalli ja kolm vaheltlõiget.

Salin kogus lõpuks 20 punkti, Markkanen lisas 18 punkti ja üheksa lauapalli ning Alexander Madsen toetas omasid 11 punkti ja 12 lauapalliga. Lauavõitlus kuulus soomlastele 44:38, Eesti tegi 16 pallikaotust Soome 14 vastu.

Soome on nüüd võitnud seitse ametlikku mängu järjest, kui kahel korral on alistatud nii Horvaatia kui Sloveenia, samuti on võidetud Rootsit, Iisraeli ja nüüd Eestit. Sellega liiguvad põhjanaabrid MM-finaalturniiri kursil.

Enne mängu:

Neljapäeval Sloveenialt 104:83 kaotuse saanud Eesti rahvuskoondise koosseisust jäävad mängust Soomega eemale Rauno Nurger ja Märt Rosenthal. Eestlaste poolel olid selles mängus parimad punktitoojad Kerr Kriisa (14) ning Kristjan Kitsing (12).

Koondise peatreeneri Jukka Toijala sõnul saab mängust Sloveeniaga nii mõndagi positiivset kaasa võtta, kui rünnakul saadi häid viskekohti ning talle meeldis mängijate valmisolek võõrsil mängides. "Rünnakul saime teatud asjadega hästi hakkama. Seal olid mõned liikumised, millega saime häid viskekohti. Teine, mis mulle väga meeldis oli see, et kuidas me lähme võõrsil mängima. Mängupilt oli suhteliselt hea ning selle pealt on hea valmistuda eelseisvateks mängudeks," sõnas Toijala.

Soome rahvuskoondist, kes jagab J-alagrupis kuue võidu ja ühe kaotusega Saksamaa koondisega esikohta, iseloomustab Toijala kui aktiivset meeskonda, kes mängib rünnakul palju erinevaid liikumisi. "Nad mängivad aktiivselt ning rünnak toetub palju erinevate liikumiste ja lõigete peale, kus palliga põrgatamist väga palju ei toimu. Pigem tahavad nad palli liigutada ning otsida kohti, kust rünnata. Kaitses on nad väga aktiivsed oma noorema koosseisuga, kus nad vahetavad palju katteid. Nad on olnud tublid kaitses terve MM-valikmängude perioodi. Me peame olema valmis, et saame oma rünnaku ehitada nii kus saame häid viskekohti ja leiame üles nende nõrkused," ütles soomlane.

Tänase vastase suurimaks staariks on NBA-s leiba teeniv Lauri Markkanen, kelle puhul on rahvuskoondise treeneritel eriplaan, kuidas soomlaste tähte takistada. "Meil on olnud järjest mängud Nurkici, Porzingise, Doncici ja Dragici vastu ning ikka peab olema eraldi tähelepanu selliste mängijate puhul, et mis nende oskused ja paremad rünnaku eelised on. Meil on olemas plaan A, B ja C, aga keeruliseks teeb Markkaneni puhul see, et ta mängib positsioone 5, 4 ja 3 ning match-up'ide leidmine on pisut keerulisem kui teiste vastu," tõdes Toijala.

Eesti rahvuskoondise koosseis mängus Soome vastu:

Kerr Kriisa

Sten Sokk

Kristian Kullamäe

Martin Dorbek

Janari Jõesaar

Sander Raieste

Henri Drell

Siim-Sander Vene

Kregor Hermet

Kristjan Kitsing

Maik-Kalev Kotsar

Matthias Tass