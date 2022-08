Toijala MM-valikmängu eel: see on ajaloo parim Soome koondis

Neljapäevases MM-valikmängus jäi Eesti 83:104 alla valitsevale Euroopa meistrile Sloveeniale. Augustis pidas Eesti viis kontrollmängu, kui jäi kahel korral alla Leedule ja ühe korra Lätile, võideti Bosniat ning Belgiat.

"Kõik mängud on meile olulised," kinnitas ERR-ile koondise soomlasest peatreener Jukka Toijala. "Endale on see ka huvitav, pole varem sellist kogemust olnud. Ma ei tea, mida oodata, eks mängupäev näitab, mis tunne endal on. Ootan, et oleme jälle valmis võitlema. Oleme nüüd harjutanud nii sõprusmängudes kui Sloveenia vastu oma stiili leidmist, kui selle stiiliga saame hakkama, oleme päris ebamugav vastane."

"Meil on vaja veel lauavõitlust parandada, peame olema agressiivsed, aga targad. Kõva NBA staar [Lauri Markkanen] on vastas, aga Soome mängib natuke teistmoodi jälle. Eks me videost vaatame, mis on väikesed detailid, mis saavad otsustavaks. Oma mängustiil tähendab, et oleksime mängus sees nii füüsiliselt kui vaimselt," sõnas Toijala.

Eesti pühapäevane vastane on käesolevas valiksarjas mänginud suurepäraselt, seitsmest senisest mängust on võidetud kuus, sealjuures on kahel korral alistatud nii Sloveenia kui Horvaatia. Soome on J-grupis Saksamaa järel teisel kohal, Sloveenial on kolmandana viis võitu ja kaks kaotust, Eestil grupi viimasena sarnaselt Rootsile kaks võitu ja viis kaotust.

"Nad on kümme aastat mänginud koos, on süsteemiga harjunud. Meeskond, kes mängib meeskondlikumalt kui mõned teised satsid. Nad on eriti tublid kaitses, meil peab olema oma distsipliin korras nii ründes kui kaitses. Nende praegune koosseis, kui kõik on terved, on ajaloo parim Soome," iseloomustas Toijala oma kaasmaalasi.