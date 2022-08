Kriisa: peame ise sisse viskama, midagi utoopilist pole

"Me peaks visked sisse viskama ja kaitses hästi mängima, nagu korvpall ikka. Järgmine staar [Lauri Markkanen] seal, võib-olla tuleb teda natuke rohkem pidurdada. Ega midagi utoopilist ei ole," sõnas koondise tagamängija Kerr Kriisa päev enne kohtumist ERR-ile.

"Neil on hea sats, samuti suhteliselt noor. Mängivad hästi, väga distsiplineeritult. Soome süsteem on ka väga hea. Väga okei sats, tugev võistkond," kinnitas tagamängija.

Neljapäevases MM-valikmängus jäi Eesti 83:104 alla valitsevale Euroopa meistrile Sloveeniale, keda vedas NBA staar Luka Doncic. Dallas Mavericksi tähe arvele jäi 25 punkti ja 11 lauapalli, lisaks kaheksa resultatiivset söötu.

"Ta on ikka hea poiss ka, top3 maailmas praegu kindlasti. Jällegi hea kogemus, eks ta harutas meil seal kaitset lahti," sõnas Kriisa. "Ega tal ka ei tulnud midagi üleöö, sinna on palju tööd ja vaeva sisse pandud. See näitab meile ka ära, et kui suvel vaeva näeme ja endaga tegeleme, siis päris Luka Donciciks ei saa, aga paremaks mängijaks ikka."