Tänak: väga keeruline on õiget tunnetust leida

Autoralli MM-sarja üheksas etapp sõidetakse sel nädalavahetusel Belgias. Reedese võistluspäeva hoolduspausiks on Ott Tänak (Hyundai) esikohta hoidvast Elfyn Evansist (Toyota) 2,3 sekundi kaugusel. Tänak tõdes hoolduspausi ajal antud intervjuus, et auto tunnetus tekitab talle muret.

"Tingimused polnudki nii keerulised. Eeldasime, et ilm on heitlikum, aga kõik katsed olid kuivad. Sellega läks hästi. Autoga olen natukene raskustes, väga keeruline on õiget tunnetust leida. Vaatame, mida mehaanikud meile räägivad. Palju on veel sõita, aga anname endast parima," rääkis Tänak WRC otseülekande vahendusel.

MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä katkestas pärast rasket avariid. "Olin väga üllatunud, kui teda raja ääres nägin, aga ta ise tundus pigem rahulik olevat," kommenteeris Tänak konkurendi lühikest tööpäeva.

Rovanperä tunnistas, et avarii põhjustas liigne enesekindlus. "Seal oli kaks kurvi, millest teisel olin ma legendis liiga optimistlik. Läksin kurvi liiga varakult sisse ja seetõttu läks kõik valesti. Meiega on kõik korras, aga pole veel teada, kas ka turvapuuriga."

Tänakule pakkusid reede lõunal kõige kõvemat konkurentsi Evans ja tiimikaaslane Thierry Neuville. Pärastlõunaste katsete eel on Tänaku kaotus Evansile 2,3 sekundit ja edu Neuville'i ees 6,5 sekundit.

"Olen hetkeseisuga rahul, aga mul on võimalik juurde panna. Kokkuvõttes oli kindel hommik," sõnas Evans. Rovanperä katkestamine tuli Evansile üllatusena. "Ma olin teda nähes üllatunud. Kahju, et tal nii läks."

"Meil käib korralik heitlus, oleme teineteisele väga lähedal, aga seda oli natukene oodata. Usun, et see heitlus kestab kuni viimase katseni," ütles Neuville.