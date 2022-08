Tänak: nägime vaeva, et leida vajalik enesekindlus

Autoralli MM-sarja üheksas etapp sõidetakse sel nädalavahetusel Belgias. Reedese võistluspäeva lõpetas esikohal Thierry Neuville (Hyundai), kes võttis avapäeva jooksul viis katsevõitu. Ott Tänak (Hyundai) on tiimikaaslase järel teisel kohal.

Pärast reedest võistluspäeva on Tänak ja Martin Järveoja teisel kohal, kaotus liidrile on vaid 2,5 sekundit.

"Tänane (reedene - toim.) pärastlõunane ring tundus palju sujuvam kui avaetappidel ja üldiselt oli auto stabiilsus palju parem. Nägime hommikul veidi vaeva, et leida vajalik enesekindlus ja tunnetus. Me ei ikka ei suutnud 100 protsendini jõuda, kuid ma ütleksin, et oleme praegu umbes 90-ne juures," sõnas Tänak.

"Ralli ise on natuke keeruline. Meil oli järjepidev teine ​​ring ja mõnes mõttes meil vedas ka ilmaga. Meie ilmamehed nägid palju vaeva, et ilma ette ennustada, sest siinne vihm kaob ja ilmub uuesti kohtadesse, kus seda ei oota."

Laupäeval algab Belgia ralli esimene kiiruskatse kell 11.13, sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.