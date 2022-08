Tänak ülekande probleemist: kõik on tiimi kätes

Autoralli MM-sarja üheksas etapp sõidetakse sel nädalavahetusel Belgias. Ott Tänak (Hyundai) hoiab laupäevase võistluspäeva hoolduspausiks teist kohta, kuid probleemid autoga on aidanud rallit juhtival Thierry Neuville'il kasvatada vahe 16,2-sekundiliseks.

"See ülekande probleem ilmnes juba testikatsel. Üldiselt oleme sellega hästi hakkama saanud, aga nii stardis kui ka mahapööretel on pigem keeruline. Diferentsiaal ei lukusta korralikult. Vaatame, mida sellega teha annab. Kõik on tiimi kätes, ehk leitakse mingisugune lahendus," rääkis Tänak WRC otseülekande vahendusel.

Tiimikaaslane ja ralli liider Neuville oli pausi ajal rõõmsameelsemas tujus. "Suutsime eile (reedel - toim) leitud rütmi väga hästi hoida. Päeva esimestel katsetel olin ettevaatlik, aga järgnevatel katsetel tegin vaatamata mitmetele segastele momentidele väga puhtad sõidud. Üldiselt oli hea hommik. Pärastlõunal on eesmärgiks sama puhtalt sõita."

Tänakut kimbutavat probleemi belglane kommenteerida ei osanud. "Ma ei tea, mis tema sõitu mõjutab. Kui tal on probleem, siis on mul kolm silindrit. Ta on Evansiga sama kiire, seega ei tohiks tõsine probleem olla."

Üldarvestuses kolmandal positsioonil olev Elfyn Evans (Toyota) kaotab Neuville'ile ja Tänakule vastavalt 21,5 ja 5,3 sekundit. "Üpris rahuldav hommik oli, kuid täiesti rahule ei saa jääda. Mõnes kohas oli väga raske, eriti nendes, kus tempo järsku muutus. Muidu on kõik okei," sõnas Evans.