Lõiv: ma annaks endale hindeks korraliku kolme

Laupäeval toimunud naiste olümpiakrossis saavutas eestlanna 11. koha ajaga 1:34,04, kaotus võitjale oli täpselt kuus minutit. Mudastes ja vihmastes tingimustes sõitma pidanud Lõiv oli siiski oma saavutusega rahul.

"Need tingimused ei ole minu lemmiktingimused, sest olen harjunud Hispaanias kuivade tingimustega treeninguid tegema. Ma ei olnud nii hulludeks oludeks valmistunud. Ette panin küll mudarehvi, aga taha jätsin ikkagi tavalise rehvi, lootes, et rada pole nii ära sõidetud. Tegelikkuses ikkagi need negatiivsed kalded ja muru oli väga libedad ja pidi väga palju jooksma seetõttu, et tagaratas käis lihtsalt ringi," sõnas Lõiv.

Samuti tekitas peavalu ka tehnilised probleemid, millega eestlanna pidi nädala jooksul tegelema. "Võistluse ajal käigud otsustasid koostöö lõpetada. Eile õhtul oli mul veel südamerabandus, kui üks polt läks rattal puruks, mis on väga oluline ja ma üritasin õhtul lihtsalt seda parandada."

"Palju halbu asju kokku, aga arvan, et selle halva mängu juures olen üpriski okei sõidu teinud. Ma annaks endale hindeks korraliku kolme. See pole see, mille järgi ma siia tulin, aga ütleme nii, et tehtud see sai."

Olukorra muutis hullemaks ka tugev vihm, mis andis järele alles viimasel ringil. "Kõigil olid ühesugused tingimused. Kes oli targem, mu tiimikaaslane pani taha ka mudarehvi ja kohe oli näha ka, et ta sai paremini mäest üles. Samas oli näha palju tüdrukuid, kes tulid tavaliste rehvidega ja pidid ka samamoodi nagu mina jooksma. Pidi rahulikuks jääma ja lootma, et see ratas veab mäest ülesse ja lõpuks ikka finišisse."

Järgmisel nädalal, 28. august selguvad olümpiakrossi maailmameistrivõistluste medalivõitjad Prantsusmaal, kus võistlustulle läheb ka Lõiv.

"Selle pärast olen natuke õnnelik, sest seal on natuke rohkem tõusu, mis sobib mulle rohkem. Siin on tõusud lühikesed ja järsud, mille jaoks minu pole nii palju korraliku power´it ühekorraga välja panna. Sealne rada sobib natukene rohkem. See on üks mu lemmikuid radasid ka Prantsusmaal."