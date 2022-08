Eestile üksi olümpiapunkte koguv Lõiv teeb MM-il kaasa kahel alal

Eelmisel nädalal Euroopa meistrivõistlustel Münchenis vihmas ja poris karastunud Janika Lõiv stardib Prantsusmaal toimuvatel maailmameistrivõistlustel reedel lühirajasõidus ja pühapäeval olümpiakrossis.

Ideaalis hoiaks ta värskeid jalgu vaid olümpiakrossiks, kuid Pariisi olümpiat silmas pidades peab ta tegema mõlemad stardid, et koguda Eestile olümpiapunkte. OM-i kvalifikatsioonipunktide kogumine algas mais ning kestab 2024. aasta mai lõpuni. OM-ile pääseb 36 naist, korraldajariigil Prantsusmaal on juba kaks kohta tagatud.

"Kuna ma pean laveerima tulemuse tegemise ja punktide kogumise vahel, sest suurriikidel ei ole sellist kohustust aga kuna ma kogun üksinda olümpiapunkte, pean paratamatult punktide pärast sõitma. Sellepärast ma pean mõlemat distsipliini sõitma, et Eesti riigile punkte koguda," selgitas Lõiv ERR-ile.

EM-il Münchenis oli Lõiv olümpiakrossis 11. ja seal aitas teda rajal abikaasast mänedžer ja mehhaanik Urmas Lõiv. Nüüd Les Gets'is tuleb appi ka Prantsusmaa profitiim KMC Orbea, kelle särgis sõidab Lõiv MK-sarjas.

"EM-il imestatigi, et kas te olete ainult kahekesi? Me teeme kahekesi kõike ja praegu on see süsteem väga hästi toiminud. Minu profitiim aitab küll MM-il, sest seal neil on suurem nähtavus. Euroopa meistrivõistlused pole nende jaoks nii tähtsad ja sellepärast neid seal ka kohal ei olnud," rääkis Lõiv.

Mullu oli Lõiv MM-il lühirajasõidus 13. ja olümpiakrossis 16. Lühirajasõidus on tiitlikaitsjaks šveitslanna Sina Frei, olümpiakrossis britt Evie Richards.