VIDEO | Rovanperä tegi Belgia rallil raske avarii

Soomlane võitis reedese avakatse ning asus rallit juhtima, aga teisel katsel sõitis Rovanperä teelt välja ning rullus mitu korda üle katuse. Rovanperä ja tema kaardilugeja Jonne Halttunen jäid terveks, aga pidid parajalt kannatada saanud Toyotast väljuma läbi esiklaasi.

Big and unusual off for Championship leader Kalle Rovanperä in stage two Westouter-Boeschepe 1 #WRCLive #YpresRallyBelgium #WRC pic.twitter.com/XiwXeZfmlo