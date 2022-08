OTSEBLOGI | Tänak alustab Belgia rallit testikatsega

Enne võistlust:

Thierry Neuville'i (Hyundai) koduteedel sõidetav Belgia ralli algab neljapäeval 7,34 kilomeetri pikkuse testikatsega. Mullu noppis Neuville avapäeval neli katsevõitu ja haaras päeva lõpuks liidrikoha, mida ta kahe järelejäänud võistluspäeva jooksul kordagi ei loovutanud. Belglase järel saavutas kokkuvõttes teise koha Craig Breen (M-Sport) ja kolmandaks tuli tänavu MM-sarja juhtiv Kalle Rovanperä (Toyota).

Ott Tänak (Hyundai) võitis möödunud aastal neli kiiruskatset, sealhulgas ka punktikatse, kuid lõpetas ralli kokkuvõttes kuuendana. Eelmisel etapil Soomes võidutsenud Tänak loodab, et suudab Soomest saadud hoogu ka Belgias näidata.

"Soome ralli võit mõjus meeskonna moraalile väga hästi. Ypres on üsna unikaalne asfaldiralli, mis tundub esmapilgul pigem lihtne, sest seal on palju sirgeid ja mahapöördeid. Tegelikkuses on see üsna keeruline ralli, sest ristmikud ja lõikamised on väga erinevad ja üpris nõudlikud, eriti kui ilm on heitlik. Lõikamiseks peab olema stabiilne auto ja palju enesekindlust. Proovime Soomest saadud hoogu hoida, isegi kui tegemist on väga erinevat tüüpi ralliga."

Sel aastal läbivad ralliässad kolme päevaga 281,58 kilomeetrit. Reedel on kavas kaheksa kiiruskatset kogupikkusega 97,02 kilomeetrit. Laupäeval sõidetakse pea pool ralli kogupikkusest, kui ees ootab 133,22 kilomeetrit ning pühapäeval pannakse nädalavahetusele punkt 51,34 kilomeetri pikkuse päevaga.

Võrreldes Soome ralliga sõitjate nimekirjas suuri muudatusi pole. Hyundai on välja pannud kolm ekipaaži, koos Tänaku ja Neuville'iga saab Belgias kihutada ka Oliver Solberg, kes pidi Soomes esimeses kurvis katkestama. Dani Sordo asendab rootslast septembri alguses peetaval Akropolise rallil, kus peaks rajale naasma ka üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb (M-Sport).

Kolmandat rallit järjest saab Toyota roolis võimaluse Esapekka Lappi, kes lõpetas kodumaal Tänaku ja Rovanperä järel kolmandana. Samuti asuvad Toyotaga võistlustulle Rovanperä, Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta. M-Sport on seekord kohal kolme ekipaažiga, peale tiimi esinumbri Craig Breeni on Belgias üles antud ka Gus Greensmith ja Adrien Fourmaux.

Rally2 arvestuses on võimalik kaasa elada Georg Linnamäe (Volkswagen) tegemistele, eestlast abistab britt James Morgan.

Autoralli MM-sarjal on seekord pakkuda midagi ka vormel-1 fännidele. Nimelt sõidab Rally2 arvestuses valitseva vormel-1 maailmameistri Max Verstappeni isa Jos (Citroen). Vanem Verstappen pole kunagi varem autoralli MM-sarjas kaasa teinud, kuid hollandlasel on kogemustepagasist võtta 107 vormel-1 etappi ja kaks Le Mans'i 24 tunni võidusõitu.

Belgia rallile on terve nädalavahetuse vältel võimalik kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.

MM-sarja üldarvestus enne Belgia rallit:

1. Kalle Rovanperä - 198 punkti

2. Ott Tänak - 104 p

3. Thierry Neuville - 103 p

4. Elfyn Evans - 94 p

5. Takamoto Katsuta - 81 p

6. Craig Breen - 64 p

7. Esapekka Lappi - 42 p

8. Sebastien Loeb - 35 p

9. Sebastien Ogier - 34 p

10. Dani Sordo - 34 p

11. Gus Greensmith - 34 p

14. Oliver Solberg - 9 p

15. Adrien Fourmaux - 9 p

MM-sarja üldarvestus tootjate seas enne Belgia rallit:

1. Toyota - 339 punkti

2. Hyundai - 251 p

3. M-Sport - 175 p

Ajakava:

Neljapäev, 18. august

Testikatse Nieuwkerke (7,34 km) - kell 17.01

Reede, 19. august

SS1 Vleteren 1 (11,97 km) - 11.16

SS2 Westouter-Boeschepe 1 (19,60 km) - 12.08

SS3 Mesen-Middelhoek 1 (7,99 km) - 13.03

SS4 Langemark 1 (8,95 km) - 13.53

Hoolduspaus

SS5 Vleteren 2 (11,97 km) - 16.16

SS6 Westouter-Boeschepe 2 (19,60 km) - 17.08

SS7 Mesen-Middelhoek 2 (7,99 km) - 18.03

SS8 Langemark 2 (8,95 km) - 18.53

Laupäev, 20. august

SS9 Reninge 1 (15,00 km) - 11.13

SS10 Dikkebus 1 (14,29 km) - 12.08

SS11 Wijtschate 1 (15,00 km) - 13.00

SS12 Hollebeke 1 (22,32 km) - 13.55

Hoolduspaus

SS13 Reninge 2 (15,00 km) - 16.13

SS14 Dikkebus 2 (14,29 km) - 17.08

SS15 Wijtschate 2 (15,00 km) - 18.00

SS16 Hollebeke 2 (22,32 km) - 18.55

Pühapäev, 21. august

SS17 Watou 1 (12,36 km) - 9.43

SS18 Kemmelberg 1 (13,31 km) - 10.38

SS19 Watou 2 (12,36 km) - 12.49

SS20 Kemmelberg 2 (13,31 km) - 14.18 (punktikatse)