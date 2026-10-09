Haakristiga plakat tõi Žalgirisele kopsaka rahatrahvi
Kaunase Žalgiris sai fännide tõttu korvpalli Euroliigalt suure rahalise karistuse.
Kaunase klubi sai karistada, sest septembri lõpus toimunud mängus Pireuse Olympiakosega oli fännide suure plakati allnurgas kujutatud haakristi. Euroliiga määras Žalgirisele 30 000 euro suuruse trahvi, vahendab Delfi.
Euroliiga märkis, et sarnase juhtumi kordumisel rakendatakse veelgi rangemaid meetmeid, sealhulgas võidakse piirata mängule lubatavate pealtvaatajate arvu.
Klubi võttis oktoobri alguses ühendust õiguskaitseorganitega. Politsei ütles Leedu Delfile, et jätkab kogutud info põhjal uurimist. Leedu seaduste kohaselt on natsistlike, kommunistlike ning totalitaarsete või autoritaarsete režiimide sümbolite levitamine või eksponeerimine keelatud.
Plakatit saab näha siit:
Zalgiris Kaunas fans unveiled a powerful tifo during a basketball match paying tribute to Aidos, a devoted supporter who tragically suffered a cardiac arrest in the stands during a EuroLeague game against Crvena Zvezda and passed away in April 2024. The banner reads "Together Forever," show alongside the medical team who rushed to help him, a powerful gesture from fanbase that never forgets its own. ️— Ultras Clips (@ultras_clips) September 29, 2026
Toimetaja: Maarja Värv