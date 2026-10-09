Haakristiga plakat tõi Žalgirisele kopsaka rahatrahvi

Kaunase klubi sai karistada, sest septembri lõpus toimunud mängus Pireuse Olympiakosega oli fännide suure plakati allnurgas kujutatud haakristi. Euroliiga määras Žalgirisele 30 000 euro suuruse trahvi, vahendab Delfi.

Euroliiga märkis, et sarnase juhtumi kordumisel rakendatakse veelgi rangemaid meetmeid, sealhulgas võidakse piirata mängule lubatavate pealtvaatajate arvu.

Klubi võttis oktoobri alguses ühendust õiguskaitseorganitega. Politsei ütles Leedu Delfile, et jätkab kogutud info põhjal uurimist. Leedu seaduste kohaselt on natsistlike, kommunistlike ning totalitaarsete või autoritaarsete režiimide sümbolite levitamine või eksponeerimine keelatud.

Plakatit saab näha siit: