Ungari GP vabatreeningutel näitasid võimu Ferrarid

Esimesel treeningul noppis esikoha Carlos Sainz ajaga 1.18,750, hispaanlase tiimikaaslane Charles Leclerc teenis kolmanda koha (+0,289). Ferraride vahele mahtus MM-sarja liider Max Verstappen (Red Bull), kes jäi Sainzist 0,130 sekundi kaugusele.

Vähem kui sekundiga kaotasid Sainzile esiseitsmes lõpetanud Lando Norris (McLaren; +0,549), George Russell (Mercedes; +0,856), Sergio Perez (Red Bull; +0,872) ja Lewis Hamilton (Mercedes; +0,960). Neljapäeval karjääri lõpetamisest teatanud Sebastian Vettel (Aston Martin) sai kirja 11. aja, kaotust Sainzile oli 1,633 sekundit.

Here's how FP1 finished



Carlos Sainz tops the charts in our first session of the weekend #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/1rTT9as4Y4