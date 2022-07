Neljakordne maailmameister Vettel lõpetab tänavuse hooaja järel karjääri

"Lõpetamise otsus on minu jaoks olnud raske ja olen selle üle pikalt mõelnud. Aasta lõpus tahan võtta rohkem aega, et mõelda, millele ma edaspidi keskendun. Mulle on väga selge, et isana tahan rohkem aega veeta oma perega. Täna ei ole tegemist hüvastijätuga. Pigem on see tänu avaldamine kõigile, eelkõige kindlasti fännidele, kelle kirgliku toetuseta ei saaks vormel-1 eksisteerida," rääkis Vettel Aston Martini kodulehele.

35-aastane sakslane debüteeris vormel-1 sarjas 2007. aastal ning tuli aastatel 2010 kuni 2013 neljal järjestikusel korral maailmameistriks. 53 etapivõiduga on Vettel kõigi aegade võidutabelis Lewis Hamiltoni (103) ja Michael Schumacheri (91) järel kolmandal kohal.

"Tahan Sebastiani südamest tänada suurepärase töö eest, mida ta on Aston Martini heaks viimase pooleteise aasta jooksul teinud. Soovisime, et ta jätkaks meiega ka järgmisel aastal, kuid lõpuks tegi ta seda, mida ta enda ja oma pere jaoks õigeks peab ning loomulikult austame seda. Ta jätkab meie eest sõitmist kuni Abu Dhabi GP-ni, mis saab olema tema 300. etapp. Anname talle vapustava hüvastijätu," sõnas tiimi omanik Lawrence Stroll.

Vettel sõitis karjääri algusaastatel Toro Rossos enne kui ta 2009. aastal siirdus Red Bulli. 2015. aastal liitus ta Ferrariga ning viimased poolteist aastat on ta kuulunud Aston Martini ridadesse.

