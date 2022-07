Vaagnaluu vigastus jätab Rasmus Mägi EM-ilt kõrvale

Kokkuvõttes kindlasti edukate maailmameistrivõistluste järel jäid sinu tervise osas küsimärgid. Nüüd oled targem. Mis seis on?

Eestis tehtud MRT uuring näitas, et vaagna tagumises osas vasakul pool on väsimusmurrule viitavaid signaale, mis tähendab siis seda, et EM-il startimine ka Teemantliiga finaalis osalemine on ebareaalsed.

Kas see on midagi, mida oskasid oodata või on asi tõsisem kui eeldasid?

Oodata ei osanud. Praegu on oluline võtta see aeg ja ravida probleem täielikult terveks. Prognoosime, et see võiks võtta aega kuskil 12 nädalat. Võib-olla saame treeningkoormusi progresseeruvalt suurendada kuskil kuuendast nädalast. Seda hooaega silmas pidades 12 nädalat ei ole, aga järgmist hooaega silmas pidades on see olemas. Laias laastus ei ole vahet, kas alustada uue hooaja ettevalmistusega oktoobri alguses või oktoobri lõpus. Oluline on lihtsalt saada jalg korda.

Tänavune hooaeg on sellega läbi?

Tänavune hooaeg on MM-iga läbi.

Sa rääkisid, et jalg segab jooksu ajal. Kui palju ise said aru, millega on tegemist?

Ise arvasin pikalt, et mure on lihasega. Jah, on olnud ka varasemalt teatavaid aistinguid, aga mitte midagi sellist, mida oleks osanud varasemalt uurida. Üllatav. Finaaljooksu kindlasti segas. Mis täpsemalt võimendas, et olukord MM-il nii kaugele läks - keeruline prognoosida. Võib-olla pikk istumine, tugev tartaan eellaagris - põhjusi võib väga paljusid leida. Aga tänast olukorda see ei muuda ja tegemist ei ole tõesti lihasmurega.

Need küsimused on laualt maas, et kui mingeid riske võtta, siis on veel võimalik midagi sel hooajal korda saata. Asi on ikka selge.

Hooaeg küll kestaks septembri keskpaigani, aga ma arvan, et ka see aeg on liiga lähedal ja sel ei ole jumet ega mõtet. Targem on kindlasti välja ravida.

Spetsialistide tase on piisavalt heal tasemel, et sul pole põhjust kahelda, kas siin on veel midagi?

Kahjuks küll on diagnoos pigem selge. Seda kiirendada kuidagi ei saa. Hea on see, et vaja kirurgilist sekkumist. Nõuab lihtsalt aega. Aega muuta ei saa ja midagi tagant kiirustada ei ole põhjust.

Kuidas oma hooajaga rahule jäid?

Kindlasti oleks siin raskem seista ja olukorda kokku võtta, kui ei oleks saanud MM-il startida või ei oleks jõudnud finaali. Finaal küll ei õnnestunud, aga siiski - MM oli erilisem sihtmärk kui EM. Finaalipääsuga saab jääda rahule ja kindlasti on julgustav samm tulevikku silmas pidades aeg alla 48 sekundi, mille Turus välja jooksin.

Seda me kindlasti põnevusega mõtlesime, kas see oli maksimum või mitte. Sinu teadmiste-kogemuste plaanil - kas saad öelda, kas midagi jäi sisse?

Sportlasena ei taha tingivat kõneviisi liiga üle kasutada, aga hea meel oli kogeda seda, et 47 sekundi lõpuaeg [47,82 - ERR] tuli pigem kergelt. Ma saan aru, et nii see peabki olema ja väga heas vormis sooritused tunduvadki kerged, aga jah - vaadates-analüüsides tolle jooksu detaile, siis kindlasti näen parandamisruumi. Samuti puhta 400 aeg eestikatel oli küll Eesti rekord, aga ka seal ...

Mõnes mõttes sinuga sarnases olukorras Karsten Warholm. Kas näed temal lootust Euroopa meistrivõistlustel see ring vastu pidada?

Ma usun küll, kui neil see eesmärk on. Tema väljatulek MM-il oli ka minu jaoks mõnevõrra üllatav. Sain aru, et ta jäi terveks, seega EM-il ei tohiks küsimärke olla. Mõnes mõttes sarnane probleem, aga kuna temal oli lihaseprobleem, siis need taastumised on natuke erinevad.