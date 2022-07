Lõiv: olen teinud väga suure sammu edasi

"Tegelikult on olnud ülimalt rasked viimased kuu aega peale autoavariid ja minu enesekindlus ei olnud üldse sellel tasemel, et see kuues koht oli tõeline üllatus mulle endale ka. Ma arvan, et ma olen lihtsalt selline järeleandmatu, kes olenemata kõigest lihtsalt tahab edasi jõuda ja pürgida ja seetõttu see koht tuligi," sõnas Lõiv.

Lõiv sõitis Andorras veel sugugi mitte ideaalse esitusega välja Eesti maastikuratturite kõigi aegade parima tulemuse MK-sarjas ja kolmandast kohast jäi tal puudu vaid 23 sekundit.

"See on imeline näha seda arengut, et ma olen teinud väga suure sammu edasi selle aastaga. Treeningutes on juba ammu kajastunud, aga ühelgi võistlusel veel ma pole suutnud seda realiseerida. See oli esimene kord ja annab kindlust, et ma olen võimeline maailma parematega medalite peale sõitma," lisas Kõiv.

Treeninguid edukalt ajastanud Lõiv pööras rasked olud enda kasuks. Parim tulemus sündis kõvas kuumuses ja 2000 meetri kõrgusel.

"Esiteks kõrgmäestik, mis üldiselt on minule pisikese kehakaalu ja pikkuse tõttu väga hästi sobinud. Teiseks sobis mulle ilmastik, mis oli 35 kraadi sooja. Ma treenisin viimased kuu aega Itaalias 35 kraadiga," kommenteeris Lõiv.

Prantsusmaa profitiimi kuuluvale Lõivule sõitis mai lõpus Tallinnas treeningul auto otsa ja paugu saanud jalad vajavad veel hoolt.

"Kui ma seal asfaldi peal maas lamasin, siis tegelikult kõige rohkem valutas süda. Ma olen väga palju pannud energiat, aega, raha sellesse enesearengusse selleks, et tõusta maailma paremikuga samale tasemele. Siis ma mõtlesin küll, et nüüd on hooaeg läinud ja midagi pole teha. Kui füüsilise poole pealt ette lugeda, siis üks kõige suuremaks mureks on siiamaani põlvevalu, mis peale raskeid treeninguid ja võistlemist annab ikkagi tunda ja seepärast pean natukene pikemalt puhkama. Peale liiklusõnnetust oli mul ka reielihase peal suur hematoom ja selle tõttu on jalgade tasakaal väljas, aga see on treenitav. Lihtsalt nõuab natukene aega."

Koduste meistrivõistluste järel jätkab Lõiv sõite MK-sarjas ja ees seisavad tähtsad stardid tiitlivõistlustel.