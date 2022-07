Neljakordne Tour de France'i võitja katkestas koroona tõttu tuuri

37-aastane Froome saavutas legendaarse Alpe d'Huezi tõusuga 12. etapil kolmanda koha. See on tema üks suuremaid saavutusi pärast seda, kui ta 2019. aastal toimunud õnnetuses kohutavaid vigastusi sai.

"Olen tõesti pettunud, et ei saa Pariisi sõita ja Tour de France'i lõpetada," ütles Froome. "See on olnud meie meeskonna kui ka minu jaoks erakordselt eriline võistlus. Olen taas oma jalgades jõudu leidnud ja tahan lihtsalt tänada kõiki selle protsessi käigus saadud toetuse eest," lisas Froome.

Froome'il on veel võimalus sel aastal suurelt tuurilt etapivõit saada, kuna ta on startimas ka Hispaania velotuuril.

"Lähen koju, lülitan end mõneks päevaks välja ja keskendun sellele, et olla valmis Vueltaks," lisas ta.

Froome püüdis üldarvestuses jõuda 20 parema hulka, kuigi ta oli kollases särgis sõitvast Jonas Vingegaardist (Jumbo-Visma) peaaegu 90 minutit maas.

"Need viimased viis kuni kuus kuud olid ilmselt ainsad viimase kolme aasta jooksul, mil olen saanud töötada katkematult, ilma valude ja vigastusteta," ütles Froome intervjuus Reutersile.

"Miski ei hoia mind tagasi. Näen edusamme ja nii kaua, kui ma neid parandusi näen, jätkan tööd. Ma ei tea, kui kaugele ma jõuan ja kas ma jõuan oma vanale tasemele, kuid üks on kindel, et ma teen tööd nii palju kui võimalik," lisas Froome.