Philipsen teenis oma esimese Tour de France'i etapivõidu

Philipseni jaoks tõi sprindifiniš kauaoodatud esimese triumfi. Lõpuspurdis edestas ta Wout van Aerti (Jumbo-Visma) ja Mads Pederseni (Trek-Segafredo).

Enamasti tasane 202,5 ​​km pikkune sõit pidi olema kollase särgi eest võitlevatele sõitjatele rahulik etapp, kuid Vingegaardi ja tema meeskonna jaoks kujunes see kohutavaks päevaks.

Nende meeskonna ühine tugevus on aidanud tal Pogacari ees oma eelist tõsta, kuid see võis muutuda pärast pühapäevast etappi. Vingegaardi tiimikaaslane Steven Kruijswijk kukkus ja kohe oli näha, et tema velotuur on läbi ning ta viidi kiirabiga haiglasse.

Vingegaard ise sattus avariisse vaid mõni minut hiljem, kui rattad puutusid suures pundis kokku. Viga sai lisaks Vingegaardile ka teine ​​Jumbo-Visma sõitja Tiesj Benoot. Mõlemad suutsid taastuda ja edasi sõita, kuid see oli meeldetuletus, kui ettearvamatu võib tuur olla. Vingegaard jätkas, hoolimata tugevast pea peale maandumisest. Taanlane säilitas edumaa Tadej Pogacari (UAE Team Emirates) ees, kui velotuuri lõpuni on jäänud nädal aega.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) loobus tuuril edasi sõitmisest vigastuse tõttu enne etapi algust.