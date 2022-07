Legendaarse Alpe d'Huezi etapi võitis Pidcock, Vingegaard jätkuvalt üldliider

Kuulsal Alpe d'Huez'i tõusul asusid võidu eest heitlema Pidcock, Louis Meintjes (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) ja Chris Froome (Israel-Premier Tech). Kuigi Meintjes ja Froome andsid endast parima, ei suutnud nad 22-aastase britiga tempot hoida. Pidcock lõpetas etapi 48-sekundilise eduga Meintjesi ees, ühtlasi sai Pidcockist Tour de France'i ajaloo kõigi aegade noorim Alpe d'Huez'i etapi võitja.

Võitjast kaks minutit ja kuus sekundit hiljem ületas finišijoone kolmandana Froome ja neljanda koha pälvis ameeriklane Neilson Powless (EF Education-EasyPost; +2.29). Tuuri üldvõidu eest võitlevad Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ja Jonas Vingegaard teenisid vastavalt viienda ja kuuenda koha, kaotust võitjale kogunes mõlemal kolm minutit ja 23 sekundit.

Üldarvestuses on Vingegaardi edu Pogacari ees kaks minutit ja 22 sekundit, kolmandal kohal paiknev Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) on Pogacarist nelja sekundi kaugusel.

@tompidcock has written his name into Alpe d'Huez history!



Here is the last KM ⬇️



@tompidcock inscrit son nom au palmarès de l'Alpe d'Huez !



Revivez le dernier KM de la 12ème étape ! ⬇️#TDF2022 pic.twitter.com/kyHs3eU8Py