Mägise 14. etapi võitja tuli jooksikute hulgast

Nelja 3. kategooria tõusuga ja sõidu lõpus oleva 2. kategooria tõusuga mägise etapi võitja tuli jooksikute hulgast. Peagrupil sõitis eest ära rohkem kui 20-liikmeline jooksikutegrupp. Kuigi neid prooviti kinni püüda, siis kasvas nende edu peagrupi ees üle kümne minuti ning 10 km enne lõppu oli see lausa ligi 14 minutit.

Jooksikutegrupp oli mõne mehe jaoks liiga suur ning eelviimasel suuremal tõusul rebisid kolm ratturit teistest lahti, kelleks olid Michael Matthews, Luis Leon Sanchez (Bahrain-Victorious) ja Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe).

Viimasele tõusule minnes oli nende kolme edu jälitajate ees üle poole minuti. Viis kilomeetrit enne lõppu hakkas vahe vähenema, kuid siis vajutas Matthews gaasi põhja ning asus üksi etapivõitu jahtima. Pigem sprinterina tuntud Matthews näitas tõusudel väga südikat minekut, kuid siiski suutis Alberto Bettiol (EF Education) ta kinni püüda.

Tõusu lõpus ründas Bettiol ning suutis korraks Matthewsi maha raputada, kes kogus end viimaseks spurdiks. Matthews leidis endas jõudu ning sai kaks km enne lõppu uuesti edumaa sisse ning seejärel ei peatanud teda enam miski.

31-aastase Matthewsi jaoks oli tegu kolmanda etapivõiduga Prantsusmaa velotuurilt. Viimati suutis ta Tour de France'il etapi võita 2017. aastal. Bettiol lõpetas teisena 15-sekundilise kaotusega ning kolmas oli Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) testis viimasel tõusul kollast liidrisärki hoidvat Jonas Vingegaardi (Team Jumbo-Visma), kuid taanlane hoidis end kindlalt Pogacari tuulde ega lasknud tal eest ära minna. Mehed lõpetasid koos ning see tähendab, et üldliidrina jätkab endiselt Vingegaard.

Viimasel tõusul juhtus ka õnnetus, kus politseiauto süttis põlema. Keegi õnneks viga ei saanud.

Üldjärjestuses kaotab Pogacar kaks minutit ja 22 sekundit Vingegaardile. Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) kaotab kolmandana 2.43. Romain Bardet (Team DSM) on neljas, kaotades liidrile 3.03.

"A Michael Mathews masterpiece in Mende!"



A first win in five years



‍♀️ Michael Matthews wins Stage 14 of the Tour de France in sensational style #TDF2022 | @blingmatthews pic.twitter.com/5AMGvt6AVr