Ränkraskel finišitõusul Vingegaardi edestanud Pogacar teenis kolmanda etapivõidu

Kuigi Pogacar kaotas 17. etapi eel olulise abimehe Rafal Majka, suutis sloveen siiski velotuuri üldliidrile Jonas Vingegaardile kõva konkurentsi pakkuda. 20 kilomeetrit enne finišit üritas Pogacar Vingegaardist ja teistest konkurentidest eralduda, kuid taanlane ja tiimikaaslane Brandon McNulty püsisid temaga samas tempos ja seega kulmineerus kolme esimese kategooria tõusuga etapp viimasel kilomeetril.

400 meetrit enne finišit tegi Pogacar eduka rünnaku ja asus sõitu juhtima, Vingegaard üritas koheselt vastata, ent taanlase jalgades jäi jaksust puudu. Pogacar teenis oma kolmanda etapivõidu, Vingegaard pidi leppima teise kohaga ning viimase tõusu eel duost maha jäänud McNulty ületas finišijoone kolmandana, kaotust võitjale kogunes 32 sekundit.

Üldarvestuses on Vingegaardi edu Pogacari ees kaks minutit ja 28 sekundit, kolmandal kohal olev Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) jääb liidrist nelja minuti ja 56 sekundi kaugusele.

