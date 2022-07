Kanada rattur võitis oma esimese Tour de France'i etapi

Etapp algas ühe 3. kategooria ja ühe 4. kategooria mäega. Sõidu lõpus ootasid rattureid kaks 1. kategooria tõusu.

Juba varakult läks suur jooksikutepunt peagrupil eest ära, kuhu kuulus ka Houle. Houle ründas laskumisel enne viimast suurt tõusu ning sealt alates keegi enam talle järgi ei suutnud tulla. Märkimisväärne on veel see, et Houle oli vahepeal liidritest maas, kuid suutis nad kinni püüda ja seejärel ise eest ära sõita. Viimastel kilomeetritel oli tal turvaline edu teiste ees ning ta sai finišis rõõmsalt näppu taevapoole vibutada.

Tegemist oli läbi aegade teise Kanada ratturiga, kes Tour de France'il etapi võitnud. Viimati suutis seda Steve Bauer 1988. aastal.

Teise koha sai Valentin Madouas (Groupama - FDJ) Etapi üks favoriite Michael Woods, kes on ühtlasi ka Houle tiimikaaslane, jäi kolmandaks.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ründas tänasel etapil korduvalt tuuri üldliidrit Jonas Vingegaardi (Team Jumbo-Visma), kuid kõikidele rünnakutele suutis Vingegaard vastuse anda ega jäänud Pogacarist sammugi maha.

Üldjärjestuses jätkab Vingegaard endiselt liidrina. Teisel kohal on Pogacar, kes kaotab talle 2.22. Geraint Thomas (Ineos - Grenadiers) kaotab kolmanda 2.43. Nairo Quintana (Team Arkea-Samsic) on neljas, kaotades liidrile 4.15.

Kolmapäeval sõidetakse raske 129,5 km pikkune etapp, kus on ees ootamas üks 2. kategooria ning kolm 1. kategooria tõusu.